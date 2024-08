«No alla speculazione, sì alla transizione energetica» 

Dopo l’ultima mozione presentata dai Riformatori di Sestu, a sostegno della legge “Pratobello 24”, è la minoranza in Consiglio Comunale a dire la sua, con una mozione “contro la speculazione e per una transizione energetica equa, necessaria e rispettosa”. A firmare sono i consiglieri di minoranza Annetta Crisponi, Francesco Serra, Giuseppe Picciau, Valentina Meloni, Valentina Collu, Michela Mura e Fabio Pisu.

Il testo mette in evidenza la recente accelerazione nell’installazione di eolico e fotovoltaico, che mette a repentaglio suolo e paesaggio, e ricorda l’obiettivo di neutralità energetica, da raggiungere per la Sardegna entro il 2028, anche chiudendo le vecchie centrali a carbone, che in Sardegna oggi producono il 75% dell’energia. «L’obiettivo comune dev’essere favorire la transizione energetica, abbandonare le vecchie centrali, produrre energia pulita con i mezzi adeguati, con il minore impatto possibile sul nostro territorio». La mozione “impegna la sindaca Paola Secci, anche in qualità di presidente del Cal (Consiglio delle autonomie locali), a favorire una seria, puntuale e corretta informazione sul tema”, ma anche a “chiedere, anche attraverso il Cal e l'Anci, che si proceda alla scrittura della nuova legge di governo del territorio in cui sarà possibile vincolare urbanisticamente anche le aree interne che erano escluse dal precedente piano paesaggistico”, e ad esprimere solidarietà ai Comuni interessati dalle speculazioni. «Siamo convinti che solo lavorando uniti riusciremo a fermare qualsiasi tentativo di speculazione e a guardare avanti verso un futuro più equo e rispettoso per tutti e tutte”, concludono i consiglieri».

