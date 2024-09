«No alla speculazione energetica nell’Isola» 

Il sindaco di Escalaplano Marco Lampis ha firmato la legge Pratobello 24. «Da sempre sono favorevole alla transizione energetica sarda», ha detto Lampis, «ma non alla speculazione energetica. «Per questo, da subito, ho sottoscritto la proposta di legge di iniziativa popolare ormai nota come “Pratobello 24”. L’ho fatto con la stessa finalità e il medesimo favore con cui accolsi la legge regionale ”moratoria” sulle rinnovabili. Si dovrà approvare e poi attuare un vero e proprio piano energetico regionale, che ci accompagni verso una transizione energetica ecologica e sostenibile, e, possibilmente, istituire una società energetica regionale capace di produrre energia verde in favore dei sard».

C’è tempo sino al 16 settembre per firmare: «Chi non può farlo negli orari del Municipio – dice il sindaco – sappiano che porto con me la modulistica per la raccolta delle firme». (f. l.)

