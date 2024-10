No alla speculazione energetica, confronto al liceo 

Nel mare magnum di opinioni, dibattiti e speculazioni a tema energetico, il comitato per la tutela del territorio dell’Ogliastra prova a fare chiarezza con un convegno- dibattito aperto a tutti e dal titolo “Transizione green… ma quanto è green? Tutto quello che vorresti/dovresti sapere”. L’appunto, fissato per domani alle 17 nell’aula magna del Leonardo Da Vinci, si preannuncia ricco di punti di vista e spunti di approfondimento. L’introduzione e la moderazione dell’evento è affidata a Monica Deiana, del comitato organizzatore.

Gli interventi che anticiperanno il dibattito aperto al pubblico, sono di Giulia Lai, avvocato e nel coordinamento dei comitati sardi contro la speculazione energetica che farà un focus sulla legislazione in materia e sulle proposte che il coordinamento ha avanzato non solo da un punto di vista energetico. «Sarà un evento con un’impronta molto tecnica ma anche politica. È fondamentale dare gli strumenti per comprendere cosa è giusto o sbagliato nel passaggio dalle fonti fossili a quelle rinnovabili, seguendo il criterio del rispetto di chi vive la terra e contro la speculazione». Seguiranno Antonio Fronteddu, esperto di sostenibilità, Antonio Muscas, ingegnere esperto di energia, Domenico Scanu, dell’Isde medici per l’ambiente.

RIPRODUZIONE RISERVATA