No alla soppressione: salva la sede Inps 

Scongiurata la soppressione dell’Inps di Sanluri: a breve l’istituto di previdenza sociale lascerà l’attuale sede di viale Rinascita per trasferirsi in via degli Scolopi, all’interno del polo culturale che ospita già il Piano locale dei servizi alla persona e il Centro per lavoro. Soddisfatto il sindaco, Alberto Urpi: «È la nascita di una cittadella del sociale, della previdenza e del lavoro, un esempio di buona amministrazione pubblica che contiamo d’ingrandire portandoci dentro anche l’Agenzia delle entrate, oggi in via Carlo Felice”.

L’accordo

L’accordo per mantenere in casa un punto di riferimento fondamentale per circa 80mila cittadini della Provincia del Medio Campidano è stato raggiunto dopo l’ennesima richiesta dell’ente previdenziale al Comune per una sede adeguata alle loro esigenze.

«Un ultimatum – racconta Urpi – che questa volta non ha lasciato spazio a soluzioni alternative. In linea con le battaglie combattute in quest’ultimi 15 anni a suon di carte scritte prima e digitali ora, incontri con gli interessati, sacrificando in parte anche i nostri bilanci, abbiamo intensificato i colloqui con i vertici dell’Inps. La proposta di una sede all’interno del palazzo del Polo culturale è stata accolta. Il tempo necessario per completare le procedure burocratiche e la questione è chiusa».

Utenti e dipendenti

L’agenzia Inps di Sanluri, nata 30 anni fa, non subirà il declassamento a sportello, resterà il personale, 10 dipendenti per dare risposte a una presenza giornaliera che va dai 50 ai 100 cittadini alle prese con le pratiche della pensione, assegni di disoccupazione, legge 104, posizione contributiva, disoccupazione e altre prestazioni che assicurano un sostegno economico in diverse situazioni.

Spese e difficoltà

Era il 2015 quando l’Inps manifestò l’intenzione di trasferirsi altrove. Due le motivazioni. La prima di ordine economico: cinquemila euro al mese per l’affitto non erano più sostenibili per via della spending review. La seconda ragione erano le proteste degli utenti per le difficoltà a raggiungere il secondo piano del palazzo di viale Rinascita, soprattutto quando il guasto improvviso dell’ascensore accresceva la fila di anziani, donne in gravidanza, disabili. E poi l’assenza di un bagno. «Anche allora – ricorda Urpi – eravamo intervenuti per salvare un servizio importante. Il locale individuato fu l’ex Tribunale ma problematiche varie, come l’adeguamento del caseggiato e poi la riduzione del canone di affitto del privato, bloccarono l’iter. Ora, di fronte alla richiesta di una sede subito, pena il trasferimento dell’ente, non si poteva far finta di ignorare che la città ospita i servizi più importanti della Provincia e i cittadini non sono costretti a spostarsi per la soluzione di semplici pratiche».

