No alla sfiducia a Toti: «Concludiamo il mandato» 

Non passa, come previsto dai rapporti di forza nel Consiglio regionale, la mozione di sfiducia a Giovanni Toti, il governatore ai domiciliari dal 7 maggio per corruzione e voto di scambio. Legge una sua lettera il capogruppo della lista, Alessandro Bozzano.

È un'invettiva contro la sinistra: «Con una miopia politica con rari precedenti, le opposizioni tentano una spallata che non solo non riuscirà nei numeri, ma conferma tutta la propria inadeguatezza a guidare la Regione. Dopo un decennio di costanti sconfitte, politiche ed elettorali, la stessa classe dirigente della sinistra che ha saputo deludere i cittadini più di ogni altra oggi intravede, grazie a una inchiesta della magistratura, la possibilità di recuperare un po' del terreno perduto».

I toni sono duri, soprattutto quelli del centrosinistra. «Le dimissioni di Toti sono un atto politico necessario, l'inchiesta è il fallimento politico e gestionale del centrodestra», per il capogruppo del Pd, Luca Garibaldi. Il Pd firma la mozione di sfiducia con Lista Sansa, Cinquestelle e Linea Condivisa. Sansa definisce Toti «sovversivo: provo pena più che odio». I pentastellati chiedono alla maggioranza di «fare un favore alla Liguria. Dimettetevi. Chiedete ai cittadini se vi vogliono ancora lì». Poi la votazione finale: 18 i voti contrari (l'intero centrodestra) e 11 i favorevoli (Pd, Lista Sansa, M5S e Linea Condivisa).

