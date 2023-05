«No alla privatizzazione: la Camera di Commercio gioca contro il territorio»  

«Sembra che la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano stia giocando contro tutti: contro la Regione, contro il tessuto imprenditoriale del Sud Sardegna, contro i sindacati. Non si capisce quali benefici può portare questo progetto di privatizzazione», dice Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna. La Camera controlla la quota di maggioranza della Sogaer, che potrebbe finire sotto il controllo di F2i.

I ruoli

Le prossime mosse? «Le devono fare l’Enac e la Regione. Fortunatamente vedo che Federalberghi e Confcommercio non stanno combattendo più contro i mulini a vento. Anzi, ormai i i ruoli si sono invertiti: è la Camera ad andare contro tutto il territorio». Se il progetto di privatizzazione degli scali andasse avanti si rischierebbe il monopolio: «Noi imprenditori turistici reputiamo che l’aeroporto di Cagliari sia il più importante volano di sviluppo, non può finire in mano a un fondo speculativo. Ad Alghero la società di gestione ha già chiesto oboli per convincere Ryanair a restare: mi chiedo cosa potrebbe succedere se ci fosse un’unica proprietà per tutti gli scali. Ma poi c’è un altro aspetto», conclude Mura, «non può essere privatizzata la porta d’accesso di un’isola».

Le voci

Anche Confapi Sardegna, confederazione della piccola e media industria, ha fatto sentire la sua voce durante l’assemblea dei soci della Sogaer, con l’intervendo del consigliere Gianfrancesco Lecca. «La Confapi ha espresso parere favorevole al bilancio 2022 ed ha ringraziato il Cda uscente per il brillante risultato ottenuto e tutto l’organico per il lavoro svolto», fa sapere Giorgio Delpiano, confermato nel consiglio d’amministrazione dell’azienda. Confapi «al tempo stesso ha invitato i vertici della società a voler convocare una assemblea ad hoc per illustrare alla compagine societaria minoritaria la prospettata operazione di integrazione degli aeroporti sardi citata nella relazione al bilancio».