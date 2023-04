«No alla privatizzazione degli aeroporti sardi» 

Anche perché i primi segnali della progressiva privatizzazione degli aeroporti non promettono niente di buono. La Sogeaal, società di gestione dello scalo di Alghero – da sei anni sotto il controllo di F2i – ha chiesto agli imprenditori della zona un contributo economico per convincere Ryanair a restare al “Riviera del corallo” con le sue rotte low cost.

È rimasto colpito dal fatto che la Camera di Commercio del capoluogo, azionista di maggioranza della Sogaer (Cagliari), abbia scelto di trattare esclusivamente con F2i: «Quando si vende un appartamento o un terreno è sempre meglio sedersi al tavolo con due o tre persone, o anche di più. Solo così si riceve l’offerta migliore. E se tra questi soggetti c’è pure la Regione, tanto meglio. Questo non vuol dire che si debba chiudere per forza la porta alle collaborazioni con i partner privati, che anzi possono contribuire alla crescita con la loro esperienza nel settore. Ma la parte pubblica deve conservare la propria forza, cioè le quote azionarie, per poter gestire al meglio le porte d’ingresso della Sardegna».

«Mi scusi: ma lei darebbe per sempre le chiavi di casa a un estraneo?». Fosse per Giorgio Mazzella non solo dovrebbe essere bloccata la privatizzazione degli aeroporti sardi ma sarebbe il caso di avviare il percorso inverso: «La Regione deve avere le quote azionarie degli scali: non si può affidare il destino dei trasporti aerei, e dunque del turismo, ad altri soggetti».

Il padre dell’Arbatax Resort e di diverse strutture ricettive distribuite lungo le coste dell’Ogliastra e della Sardegna meridionale ha seguito con attenzione le notizie degli ultimi giorni: il progetto di fusione degli scali di Olbia e Alghero e l’annunciata annessione dell’aeroporto di Cagliari tra i possedimenti di F2i, il fondo di investimenti che ha avviato la scalata alle infrastrutture strategiche per l’Isola.

Il nodo

Il discorso

L’aeroporto, hanno detto i manager, «è solo un anello, che ha scarsa marginalità di guadagno da quei voli». Dunque le aziende del territorio dovrebbero aprire il portafoglio. Un ragionamento che Mazzella preferisce ribaltare: «Mi chiedo perché non si faccia il contrario: aeroporti e compagnie aeree campano con i turisti che vengono ospitati da noi. Senza gli alberghi il sistema non regge». Alle provocazioni si risponde con una moneta identica. «Siamo sullo stesso carro, non c’è nessuno più forte o più importante dell’altro. O si cresce tutti insieme o si fallisce tutti insieme. Se aumentano i turisti stanno bene gli alberghi, gli aeroporti e le compagnie aeree. Se diminuiscono i viaggiatori, calano i fatturati e non si salva nessuno. Insomma: gli scali e le low cost ci danno molto, ma è anche vero che pure noi, imprenditori del settore turistico, diamo tanto a loro».

Il fronte

L’opinione di Mazzella non è isolata. Anzi. L’industria della vacanze è preoccupata da un possibile monopolio nel settore più importante per un’Isola: quello della mobilità. « Non si può pensare di consegnare i trasporti aerei a un fondo d’investimento. È uno dei servizi fondamentali per la Sardegna, deve essere gestito in autonomia dall’amministrazione pubblica», dice Piero Loi, imprenditore a capo di Iti Marina, un gruppo con hotel e resort in tutta la regione: Costa Smeralda, Golfo di Olbia, San Teodoro, Budoni, Orosei, Ogliastra, Castiadas e Costa Rei.

«I benefici che si possono avere dagli aeroporti non sono solo economici, ma anche di carattere sociale. Soprattutto per un’isola come la Sardegna. Certe cose non hanno prezzo, in particolare gli aeroporti. Poi bisogna evitare il monopolio: abbiamo già visto cosa può succedere con Tirrenia. Se si concentra un servizio strategico nelle mani di un solo soggetto si rischia grosso», aggiunge Loi.

E se la Regione, che al momento controlla solo poche briciole dell’azionariato degli scali sardi, ricomprasse le quote? «Magari. Ma sia chiaro: io non le avrei mai cedute».

«Serve un controllo»

Nell’aeroporto di Cagliari atterra gran parte della clientela di Forte Village e Palazzo Doglio, due strutture di cui Lorenzo Giannuzzi è il timoniere: «Credo sia il caso di fare chiarezza. È giusto voler migliorare l’efficienza e la produttività degli scali, ma vorrei vedere i business plan dell’operazione. Il settore dei trasporti non può essere gestito solo per fare affari: ci vuole una forma di controllo pubblico, per dare delle linee guida che si devono tenere in considerazione».

