No alla pesca dei ricci: ad Alghero sciopero degli spaghetti 

Alcuni ristoratori algheresi sono pronti allo sciopero della linguina alla polpa rossa e il sindaco Mario Conoci è con loro. «Riaprire la pesca del riccio? Una schizofrenia normativa», sbotta il primo cittadino. «Si era arrivati al divieto di tre anni proprio per il rischio estinzione – ricorda – e se ciò dovesse accadere i danni economici e ambientali sarebbero irreparabili».

Gli chef algheresi più sensibili alle tematiche ambientali sono perfettamente d’accordo e dicono di no. è uno di questi. «Pure se la pesca è stata autorizzata - sostiene Mario Daga, titolare della Posada del Mar - io non inserirò il riccio tra le mie proposte. In questi ultimi anni c’è stato un prelievo intensivo del prelibato echinoderma - aggiunge - e nei ristoranti la polpa è stata venduta alla stregua di uno spaghetto alle vongole. È ora di dire basta.

Il sindaco Conoci è furioso: «Un danno enorme. Volevano garantire un reddito ai pescatori autorizzati? Ci sono altri modi, con misure alternative. Abbiamo l’esempio della nostra Area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana nella quale i pescatori di ricci sono stati coinvolti in progetti di tutela ambientale e di ripopolamento della specie». Il direttore della riserva marina, Mariano Mariani, a questo proposito, tiene a sottolineare come la Regione Sardegna «ignori i dati scientifici del monitoraggio condotti dalle Università, da Agris e da Imc, che confermano una situazione in grave peggioramento».