San Giovanni Suergiu.
19 agosto 2025 alle 00:32

No alla nuova discarica: la Chiesa si schiera a favore dell’ambiente 

La mobilitazione contro la discarica di Is Urigus, alle porte di San Giovanni Suergiu, trova un alleato inatteso ma deciso: la voce della Chiesa. Don Antonio Mura, responsabile dell’ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Iglesias, ha diffuso un comunicato dai toni durissimi in cui denuncia «l’ennesimo tentativo di compromettere la dignità del Sulcis Iglesiente con politiche miopi e interessi estranei al bene comune».

Il sacerdote parla di «abusi sociali» e richiama la politica alle proprie responsabilità, ricordando come negli anni il territorio sia stato segnato da progetti industriali imposti dall’esterno, capaci di produrre profitti per altri e devastazione ambientale per le comunità locali. «Quante croci dovranno essere piantate prima che chi governa si renda conto della violenza subita dal nostro territorio?», si chiede Mura, facendo riferimento al nuovo progetto di discarica promosso dalla società Ekosarda.

Il piano, già al centro di un’assemblea cittadina molto partecipata, prevede anche lo stoccaggio di rifiuti pericolosi come l’amianto. Sindaca, consiglio comunale, associazioni e cittadini si sono espressi compatti contro l’iniziativa, temendo conseguenze per la salute pubblica, per l’agricoltura e per l’ecosistema della vicina laguna. Intanto è partita una raccolta firme e il Comune ha annunciato formali osservazioni alla Regione.

La voce della Diocesi si inserisce dunque in un coro unanime. «Il lavoro non può essere proposto sotto ricatto – avverte Mura – né si possono accettare prospettive illusorie che sacrificano la salute e l’ambiente». Un richiamo che guarda oltre l’emergenza, chiedendo una rinascita fondata sulla giustizia sociale, sulla democrazia costituzionale e sulla riscoperta della dignità di persone e territorio.

