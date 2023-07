«No alla mobilità del medico» 

Un medico del sistema sanitario nazionale non può chiedere e ottenere la mobilità verso un’altra struttura se non c’è l’assenso dell’Azienda sanitaria di provenienza. Lo dispone il Tribunale del lavoro di Nuoro. La decisione muove dal ricorso del chirurgo del San Francesco, Antonio Cruccu, che chiedeva al giudice la mobilità definitiva verso l’ospedale Brotzu, a Cagliari, negatagli dall’Asl 3. Cruccu dovrà tornare all’ospedale barbaricino.

Il giudice Paolo Dau ha dato ragione all’Asl di Nuoro, che aveva negato il trasferimento al dirigente medico (in aspettativa sino a febbraio) «per gravi carenze nell’organico» nel reparto del San Francesco. Un diniego non assoluto. Il dg Paolo Cannas aveva condizionato la mobilità del medico all’arrivo in città di altri chirurghi. Il tribunale però va oltre la lite dei singoli, individuando in Ares e soprattutto nella politica regionale i responsabili della grave situazione di organico in cui si è trovata l’unità di Chirurgia del San Francesco di Nuoro.

Le responsabilità

Un giudizio duro, mosso dal rilievo fatto dallo stesso Cruccu che aveva sottolineato come il pregiudizio sulle sue possibilità di crescita professionale con una mobilità negata verso il Brotzu erano dovute alla responsabilità della grave situazione occupazionale creata dal datore di lavoro nel reparto del San Francesco. Qui, nelle pianta organica, dovrebbero esserci 13 medici, ma attualmente sono tre: oltre al primario, ce ne sono altri due, uno in maternità e uno (Cruccu) in aspettativa. Insomma, sarebbe stato il datore di lavoro responsabile dei disequilibri territoriali nella distribuzione del personale sanitario tra i diversi presidi e strutture della Regione. Dal reparto del San Francesco infatti c’è stata una vera e propria diaspora «di numerosissimi medici verso i poli di Cagliari e Sassari - ricorda il giudice - come accaduto di recente a ben 4 chirurghi dell’Unità ove lavora il ricorrente, vincitori di un concorso bandito dall’Ares».

Ma per il giudice «le questioni che attengono al reclutamento e alla buona gestione della mobilità personale non risultano competere alla singola azienda sanitaria bensì - scrive - ad Ares o, ancora più a monte, ai vertici politico amministrativi del sistema sanitario regionale, soggetti ed organi nei confronti dei quali il ricorrente non ha sostanzialmente svolto e dispiegato difesa alcuna».

I rischi

L’Asl, col dg Paolo Cannas, aveva messo davanti al giudice il diritto collettivo alla salute, sottolineando che anche il decreto legislativo 165 del 2001 è chiaro e impone per la mobilità tra le aziende sanitarie «l’assenso dell’amministrazione di appartenenza». E ci sarebbe stato un precedente che avrebbe fatto scappare i medici da Nuoro. Il giudice sottolinea che l’Asl ha badato agli interessi pubblici «accordando l’assenso previsto dalla legge, pur condizionandolo (per garantire gli interessi pubblici coinvolti) a un evento futuro ed incerto, cioè “l’arrivo di chirurghi più volte richiesti utili al completamento della dotazione organica minima del reparto di Chirurgia”». E specificando che l’arrivo dei quattro medici specializzandi tramite la convenzione con l’Aou di Sassari, contrattualizzati come lavoratori autonomi, a termine e a tempo parziale, fino a dicembre, «certamente non può esser assimilato al rapporto tra la Asl di Nuoro e il dottor Cruccu».

RIPRODUZIONE RISERVATA