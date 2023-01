«No alla Media a Tresnuraghes» 

Quattrocento firme contro il progetto Iscol@. Sono quelle del comitato civico spontaneo scanese contrario al trasferimento della scuola secondaria di primo grado, ex scuola media, a Tresnuraghes. In poco tempo i genitori, ma anche ex insegnanti e commercianti, hanno raccolto centinaia di adesioni e chiesto l’intervento dell’ufficio scolastico e governo regionali per evitare presunti disagi a una trentina di alunni e alle loro famiglie, invocando il mantenimento della scuola a Scano.

Il progetto

Già finanziato dalla Regione con 2 milioni e 700mila euro, istituisce il Polo scolastico diffuso “Raighinas e Alas”, una moderna e riqualificata scuola con le classi d’infanzia a Tresnuraghes e Scano, la Primaria solo a Scano e la secondaria di primo grado a Tresnuraghes, ospitando anche alunni di Sagama, Magomadas, Tinnura e Sennariolo. Così 31 scolari di Scano viaggerebbero a Tresnuraghes per frequentare la Secondaria, viceversa una decina bambini di Tresnuraghes andrebbero alla Primaria di Scano. Il sindaco Antonio Flore Motzo difende a spada tratta il polo scolastico: «Una necessità storica per accrescere la qualità dell’istruzione territoriale, una scuola moderna, riqualificata architettonicamente, con efficientamento energetico, innovativa per insegnamenti, con tre lingue sardo, italiano e inglese, laboratori informatici, artigianali e di archeologia, per mettere sullo stesso livello gli scolari scanesi con quelli delle città. Altrimenti sarà inevitabile la formazione di pluriclassi con evidente disomogeneità didattica». Le motivazioni sono state ribadite da Giorgio Cicalò, direttore dell’assessorato regionale all’Istruzione.

Il comitato

«L’incontro di pochi giorni fa non è stato chiarificatore– spiega la portavoce e insegnante Antonella Pitzolu - ci sono ancora i numeri per mantenere la scuola di qualità a Scano. Gli studenti della Secondaria avranno difficoltà nel tempo continuato al pomeriggio, questa programmazione la deve decidere l’Ufficio scolastico e non il Comune».