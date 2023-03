No alla libertà vigilata per Pistorius 

pretoria. Oscar Pistorius resta in carcere: l’ha deciso la commissione in Sudafrica che, a dieci anni dall'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp, non gli concede la libertà vigilata. L'udienza si è svolta nel carcere di Atteridgeville, vicino a Pretoria.

Il motivo del parere negativo alla richiesta di Pistorius, che ha 36 anni, è legato al periodo passato in prigione: si è ritenuto che non ha diritto alla scarcerazione anticipata perché non ha scontato il «periodo minimo di detenzione». Il tribunale ha spiegato che la pena detentiva imposta a Pistorius è iniziata il giorno dell'ultima sentenza nel 2017, e non quando è stato condannato per la prima volta nel 2014. I detenuti in Sudafrica sono automaticamente ammissibili per l'esame della libertà vigilata dopo aver scontato metà della pena. «A questo punto ci è stato comunicato che la richiesta è stata negata» e che sarà presa nuovamente in considerazione tra un anno, ha detto ai giornalisti l'avvocato della famiglia della vittima, Tania Koen.

Il campione paralimpico, soprannominato “Blade Runner” per le due protesi in fibra di carbonio, sta scontando 13 anni e mezzo di reclusione per l'omicidio della fidanzata, una modella di 29 anni, uccisa il giorno di San Valentino del 2013 con quattro colpi di pistola nella sua casa a Pretoria. Pistorius disse di aver sparato per errore, credendo che ci fosse un ladro.

