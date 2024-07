«No alla distesa di pannelli fotovoltaici»  

Anima la discussione politica ma soprattutto alimenta quelle in piazza la questione della realizzazione di un progetto agri-voltaico proposto dalla società norvegese Ski, intervento che prevede l’occupazione di novanta ettari in località “Perdiana”.

«Subito un’assemblea»

I consiglieri comunali di minoranza (Giovanni Pia, Ettore Melis, Loredana Spanu e Mauro Ghiani) chiedono al sindaco Donato Cau la convocazione del Consiglio comunale aperto agli interventi della popolazione per l’esame del progetto che prevede una distesa di pannelli fotovoltaici al posto di alberi di lecci e macchia mediterranea. «Il sindaco - ricordano i 4 consiglieri – ha detto pubblicamente di voler portare la questione in Consiglio comunale trattandosi di un tena che riguarda l’intera popolazione». Ma gli esponenti di minoranza fanno anche notare che «i termini per la presentazione di eventuali osservazioni da depositarsi al ministero da parte dei cittadini interessati, sono scaduti il 2 maggio. Prendiamo atto che a distanza di oltre due mesi l'argomento non è stato preso in considerazione».

Una battaglia di tutti

La minoranza evidenzia poi come «in Sardegna gli impianti di pale eoliche, e le distese infinite di pannelli fotovoltaici e rinnovabili in genere, hanno assunto i caratteri dell’imposizione e dello sfruttamento colonialista globalizzato, di un vero e proprio assalto mediante l’installazione irreversibile di impianti di grande impatto paesaggistico ed ambientale». Da qui la richiesta che anche la popolazione, e non solo il Consiglio comunale, «abbia il diritto di pronunciarsi su un argomento dalle gravi ricadute sociali anche nella nostra comunità».

Il sindaco

«La minoranza fa il suo compito - replica Donati Cau - ma voglio rassicurare tutti: su questa vicenda l’amministrazione comunale non sta certamente dormendo e siamo attenti da tempo a quanto accade. Certo è che ci troviamo davanti ad una situazione per la quale oltre ad essere vigili, non possiamo fare molto. Le autorizzazioni ministeriali ci sono tutte e semmai è proprio il Comune a trovarsi nella scomoda situazione di dover applicare le leggi. Nei prossimi giorni convocheremo un’assemblea aperta ai cittadini e tutti potranno esprimere il proprio parere».

E lasciata per un minuto la fascia tricolore, il sindaco non ha dubbi: «Donato Cau è contrario al progetto».

RIPRODUZIONE RISERVATA