«No alla distesa di pannelli davanti a Su Nuraxi»: Regione contro Ministero 

Davide contro Golia, il piccolo Comune di Barumini contro il potente ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. In questo duello, impari sulla carta, ha deciso di entrare anche la Regione: la giunta guidata da Alessandra Todde ha deliberato di affiancare il Municipio della Marmilla nel ricorso al Consiglio di Stato contro il via libera concesso da Roma alla realizzazione di un’immensa distesa di pannelli agrivoltaici in territorio di Tuili. In gioco c’è il paesaggio intorno alla reggia di Su Nuraxi, il simbolo della storia della Sardegna, patrimonio dell’Unesco. Scoperto e studiato dal Sardus Pater Giovanni Lilliu. La prima vittoria della battaglia giudiziaria se l’è aggiudicata il ministero, che ha vinto di fronte al ricorso al Tar presentato dal Comune. Ora gli equilibri sono cambiati, la Regione vuole far valere il suo peso con Roma.

Il pacco di Natale

Tutto parte il 22 dicembre 2021: a tre giorni dal Natale di tre anni fa la società Sf Ele Srl (che poi ha aggiunto un “II” romano alla denominazione) presenta al Mase l’istanza di avvio del procedimento di valutazione d’impatto ambientale. In località “Guranu” nel territorio di Tuili, vuole realizzare, dicono i documenti, l’impianto agrivoltaico “Green and Blue Serra Tuili”, della potenza di 15.2 Mw: sono previsti 24.500 pannelli bifacciali in silicio monocristallino della cinese Jinko Solar Holding Co.Ltd, su un’area di circa 24 ettari. Dal suolo distano 4,41 metri. Mentre da Su Nuraxi sono a un tiro di schioppo. E sono appena qualche centinaio i metri di distanza da un altro nuraghe, il Turriga.

I pareri

Il Comune di Barumini entra subito in allarme. I pareri contrari all’impianto arrivano a pioggia. C’è anche quello, datato 28 ottobre 2022, della Soprintendenza speciale per il Pnrr, organo del ministero della Cultura: «Valutato l’impatto dell’impianto sui beni culturali e paesaggistici della zona, con ampia e articolata motivazione» ha espresso «parere contrario alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto». La Soprintendenza archeologica di Cagliari si è affrettata a porre un vincolo sul nuraghe Turriga. Ma non è bastato: la commissione tecnica del Mase, che ha l'ultima parola, il 23 marzo dell’anno scorso dice sì all’impianto.

Il ricorso

Non resta che la strada della battaglia giudiziaria. Il Comune di Barumini in (poco splendida) solitudine impugna davanti al Tar il decreto autorizzativo. Ma i giudici di piazza del Carmine rigettano tutte le contestazioni arrivate dal Municipio. Con sentenza del 29 maggio 2024 dicono, in sintesi, che i vincoli archeologici sono arrivati tardi e che la distesa dei pannelli sorgerà in aree dichiarate idonee. E danno ragione al ministero: i pannelli, vicino a Su Nuraxi, si possono fare. Ma non è finita.

Il Consiglio di Stato

Nel paese di Lilliu non si arrendono. E impugnano davanti al Consiglio di Stato il verdetto di primo grado. Il ricorso è depositato ai primi di luglio. Viene informata la Regione. Che ieri ha deciso di entrare nella guerra per la difesa di Su Nuraxi e si schiera al fianco del Comune, con i suoi avvocati. «Il Comune era sprovvisto di strumenti e noi come Regione abbiamo deciso di costituirci», ha spiegato la presidente Alessandra Todde, «avendo un peso diverso per supportare i Comuni davanti al Consiglio di Stato: ci deve essere collaborazione tra Regione e enti locali». Poi una puntura di spillo: «Ricordo che in passato», ha sottolineato la governatrice, «quello che accadeva è che i Comuni davano il consenso e prendevano anche dei compensi per gli impianti che venivano installati, per poi magari protestare quando il fronte della protesta si allargava».

