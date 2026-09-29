«No alla distesa di batterie a Fenosu» 

Per il sindaco di Oristano il parere negativo alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico attraverso batterie di energia elettrica (Bess) a Fenosu resta nonostante l’autorizzazione concessa dal ministero dell’Ambiente: «Il no non cambia».

La richiesta

Massimiliano Sanna ha allertato il servizio legale del Comune per studiare se e come presentare ricorso al Tar Lazio e ha chiesto alla Regione l’opportunità, meglio l’esigenza, di unire le forze per impedire la realizzazione dell’impianto. «Anche la Regione in sede di Conferenza dei servizi aveva espresso parere negativo, così come i Comuni di Santa Giusta e Palmas Arborea, per cui prima di presentare ciascuno un ricorso chiedo alla Regione se non sia il caso di presentarlo congiuntamente o, ove non sia possibile, presentare le stesse motivazione a sostegno del parere negativo, a mio giudizio vincolante in forza dello statuto che definisce l’autonomia regionale». Passare al contrattacco per i Comuni, la Regione e gli altri enti eventualmente interessati significa ricorrere al Tar Lazio entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione. Considerato che l’atto è stato emesso il 21 luglio, pubblicato a fine dello stesso mese e poiché ad agosto l’attività giudiziaria osserva la sospensione feriale, la scadenza viene fissata a fine ottobre.

Motivo del contendere

Il 30 aprile 2024 la società Webess Oristano srl con sede a Milano in via Santa Maria alla Porta 9, presenta al ministero dell’Ambiente, l’autorizzazione per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico “Oristano” dell’energia elettrica della potenza di 160,745 MW in un'area a Fenosu e delle relative opere connesse (pari ricadenti a Palmas Arborea e Santa Giusta). Si vogliono piazzare 22 nuclei di batterie, 2 cabine comandi, cavidotti e quant’altro. Durante l’istruttoria la Regione e il Comune di Oristano si dichiarano contrari. Il ministero contesta, forte della sentenza con la quale la Corte costituzionale nel 2025 dichiara l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli votati dalla Regione sulle aree idonee e inidonee con la precisazione che «l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico». Il no va motivato. Altri costituzionalisti e esperti sostengono che la Regione nella sua autonomia ha il potere di decidere i siti dove collocare o meno le “batterie”. Fatto sta che la Conferenza dei servivi, dopo la sentenza della Corte, autorizza i lavori da concludersi entro 50 mesi dalla data di avvio.

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