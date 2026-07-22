«No alla dismissione dell’ospedale» 

Una veglia sommessa e raccolta, quella che si è svolta ieri notte sul piazzale dell’ospedale San Giuseppe Calsanzio di Isili. Racconti, esperienze e preghiere per ricordare gli ultimi dieci anni del presidio e del comitato Sanità Bene Comune, che veglia sul simbolo della sanità nel Sarcidano Barbagia di Seulo, Trexenta, Marmilla e tanti altri territori.

In un incontro fortemente partecipato e voluto per tenere in primo piano le difficoltà che incontrano il servizio sanitario e l’ospedale in particolare, si è riavvolto il nastro di un decennio di interventi a tutela del diritto alla salute mentre mese dopo mese i cittadini perdevano punti di riferimento per diagnosi, cure, ricoveri e prestazioni che il piccolo presidio riusciva a garantire.

Tanti problemi

L’annoso problema della carenza di personale continua a essere il nucleo della crisi del San Giuseppe e della sanità territoriale. Durante la serata ai racconti e alle esperienze dei partecipanti si sono alteranti momenti di preghiera sotto la guida del cappellano dell’ospedale, don Antonio Demurtas, che ha fatto leggere tra i tanti documenti ecclesiastici il testo del vangelo di Matteo che recita «io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a Trovarmi. In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a io».

La preghiera

Per il sacerdote «dentro tutto questo non vi è nessuna contestazione ma solo un momento di preghiera e di interventi laici per ribadire il diritto alla salute per ogni uomo e ogni donna». Luca Pilia, sindaco di Isili, a sua volta ha difeso l’ospedale: «Occorre intervenire e passare una volta per tutte dalle parole ai fatti, garantire un pronto soccorso degno di questo nome, far funzionare al meglio i reparti, quello di medicina in particolare, garantendo risorse umane adeguate. Ma anche far funzionare al meglio il laboratorio analisi e i vari servizi presenti nella struttura».

Il dolore

Ma dal piazzale si è levato anche un grido di dolore per quanto il San Giuseppe ha rappresentato in passato per la gente di questi territori. Qui nascevano i bambini, c’era Ortopedia, c’erano tre reparti funzionanti ed efficienti e il Pronto soccorso funzionava 24 ore su 24. Oggi tutto sembra un lontano ricordo.

«La Giunta in carica», ha aggiunto Luigi Pisci, portavoce del Comitato, «vive la realizzazione delle case di comunità e degli ospedali di comunità come una scommessa politica fondamentale. Ma se ciò significasse accompagnare l’ospedale storico verso la definitiva dismissione, il nostro no è forte e chiaro». Voci e preghiere di un territorio che insiste nel difendere le proprie identità e dignità.

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