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S. Giovanni Suergiu
01 ottobre 2026 alle 00:13

No alla discarica, in Regione 150 osservazioni 

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Sono poco meno di 150 le osservazione pervenute all'assessorato regionale all’Ambiente legate al progetto di costruzione della discarica di rifiuti pericolosi nel territorio di San Giovanni Suergiu. La maggior parte mostra la forte contrarietà del territorio alla realizzazione di questo nuova discarica. «Si tratta di un dato eccezionale – dice la sindaca Elvira Usai – ed evidenzia una mobilitazione capillare senza precedenti della comunità locale, del comitato No alla discarica e delle numerose associazioni di settore»

Nel frattempo il Comune di San Giovanni Suergiu ha deliberato all’unanimità del Consiglio comunale la contrarietà al progetto della società Ekosarda con un atto territorialmente condiviso da tutte le comunità del Sulcis Iglesiente.

«In una procedura regionale di valutazione di impatto ambientale, la Regione è obbligata ad esaminare e contro-dedurre a ciascuna delle osservazioni presentate prima di emettere il provvedimento finale. – aggiunge -Sebbene il numero attesti un significativo dissenso sociale , l'impatto reale sull'esito della procedura dipenderà non solo dalla qualità tecnica delle osservazioni formulate in questa fase dai cittadini ma anche dalle relazioni degli enti in conferenza di servizi». A tal proposito la scelta « assieme ai nostri consulenti e alla Provincia, – conclude Usai – di portare le nostre relazioni direttamente in conferenza decisoria. Sono rilievi ben formulati sulle numerose criticità progettuali che da oltre un anno evidenziamo nei vari consessi».

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