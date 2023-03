No alla coltivazione di fave vicino al centro 

Ordinanza del sindaco Serafino Pischedda per tutelare le persone fabiche. Il provvedimento è stato firmato dal primo cittadino in questi giorni e, facendo riferimento alla normativa sulla prevenzione degli effetti del favismo e della limitazione nelle distanze per le colture in prossimità del centro abitato, dispone una serie di prescrizioni.

«Il fenomeno dell’inalazione del polline può facilmente avvenire in prossimità dei campi e orti di produzione delle fave, pertanto per evitare la scatenarsi delle crisi emolitiche, l'intervento preventivo più efficace consiste essenzialmente nella assenza della piantagione di fave e nell'assenza di punti vendita di fave sfuse in prossimità sia delle abitazioni sia negli altri ambiti maggiormente frequentati per motivi di lavoro o cura o studio o partecipazione al culto», si legge nell’ordinanza.

Il provvedimento si è reso necessario dal momento che numerosi cittadini di Fordongianus sono predisposti al favismo e nel territorio comunale si realizzano coltivazioni di fave.

L’ordinanza vieta quindi la coltivazione di fave nel centro abitato e nel raggio di 300 metri in linea d’aria. Gli esercizi che vendono fave fresche devono sistemare appositi cartelli che informino della presenza degli ortaggi. I proprietari di fondi che coltivano fave vicino al centro abitato dovranno eliminarle.