«No alla colonizzazione della Nurra» 

Una minaccia per il territorio e la comunità della Nurra. «I progetti sono 53, dei quali 49 per impianti fotovoltaici, col rischio di trasformare circa 40 km² di terreni agricoli in aree industriali». È stato evidenziato venerdì sera nel partecipato incontro organizzato dal Comitadu pro sa Nurra nella parrocchia San Pio X a Li Punti, quartiere periferico di Sassari.Obiettivo: sensibilizzare la popolazione sulle implicazioni della crescente “colonizzazione energetica”. In apertura è stata data lettura di un messaggio proveniente dal presidio sgomberato di Selargius.

La giornalista Ninni Tedesco ha commentato con soddisfazione la recente bocciatura del progetto Palmadula-Solar, il più grande impianto agrivoltaico proposto in Italia, che avrebbe coperto oltre mille ettari della Nurra. Gli organizzatori avvisano: «Questa è solo una battaglia vinta. La minaccia per l’agricoltura, l’ambiente e la qualità della vita delle comunità locali è ancora concreta».

Piero Atzori, del Comitato, ha fornito i dati dell’offensiva industriale: «Una perdita di suolo coltivabile ed irriguo, quanto 5.900 campi di calcio, parte del quale passerebbe di proprietà delle multinazionali, ma anche accaparramento di acqua necessaria all'agricoltura. Serve infatti mezzo litro d’acqua per lavare un metro quadro di pannelli, e ne servono oltre 5 milioni di litri per gli oltre 10 milioni di metri quadri dei pannelli previsti nei progetti».

