Industria.
11 novembre 2025 alle 01:38

«No alla chiusura della Bekaert» 

Sindacati, lavoratori e politici decisi a difendere la sede di Macchiareddu 

Pieno sostengo ai lavoratori della Bekaert, la multinazionale belga che produce componenti per pneumatici. Ieri assemblea a Uta.

I numeri

L’azienda, che impiega 237 lavoratori diretti e circa 50 dell’indotto, ha deciso di mettere in vendita lo stabilimento di Macchiareddu, acquisito dalla Bridgestone nel 2010 con un passaggio diretto. Da allora ha sempre prodotto utili ma, secondo le loro previsioni, le commesse andranno a diminuire, arrivando, nel 2026, a realizzare solo il 40 per cento della capacità produttiva. La crisi è dovuta ai costi energetici troppo alti e alla forte concorrenza di altri paesi. Da qui la messa in vendita preventiva: sei mesi di tempo per trovare un acquirente che rilanci il sito con un nuovo piano industriale a lungo termine.

La vertenza

Le preoccupazioni per il futuro dell’azienda da parte dei sindacalisti e dei lavoratori, sono tante e legittime: «La vertenza riguarda l’intero paese e si può risolvere con l’unità d’intenti di lavoratori, comunità e rappresentanti del territorio», afferma Marco Mereu, della Fiom-Cgil. Luigi Corona, rsu Cisl, aggiunge: «Ci occorre, per portare avanti la vertenza, l’appoggio delle istituzioni e del Governo, per dare risposte ai lavoratori e continuità produttiva all’azienda». Conclude Davide Pintus, rsu Uil: «Bisogna tenere alta l’attenzione per tutelare il posto di lavoro di tutti».

La politica

Piena solidarietà ai lavoratori e volontà di supportare la vertenza. Piero Comandini, presidente del Consiglio regionale, afferma: «Non possiamo accettare la scelta della Bekaert». Emanuele Cani, assessore regionale all’industria, sostiene: «È importante agire con l’impianto ancora in marcia, bisogna trovare soluzioni per rendere il sito competitivo. È una produzione unica in Italia, la dismissione di Macchiareddu è una questione nazionale».

Per Barbara Porru, presidente del Cacip, la decisione della Bekaert è «una strategia industriale». Mario Puddu, sindaco di Assemini, non presente all’incontro per via di altri impegni, ha comunque voluto rilasciare una dichiarazione: «Ritengo importante che non si abbassino i riflettori su questa vertenza, che coinvolge tante famiglie». Giacomo Porcu, sindaco di Uta, chiude: «Tutta la Sardegna è unita nel sostenere questa battaglia, le istituzioni sono al fianco dei lavorator». (a. cu.)

