«No alla cementificazione sul Temo» 

Quell’opera non s’ha da fare. Il comitato “Non ti Temo”, scende in campo per contestare, con il sostegno della associazione professionale nazionale “Generazione mare" i progetti di interventi che avrebbero l’obiettivo della difesa idraulica della città. L’imminente realizzazione di un’opera pubblica sul Temo viene infatti definita dal comitato “di cementificazione dal rilevante impatto ambientale, spacciata per opera di difesa idraulica, nell’area marino-costiera di Bosa, che sorge sull’unico fiume navigabile della Sardegna". Ecco che parte una mobilitazione popolare che culminerà con una assemblea pubblica in programma domani alle 19 nel chiostro del Carmine. A questo si aggiunge una richiesta alla Regione per un confronto per individuare soluzioni progettuali che non impattino sul territorio e diano certezze sui risultati.

La richiesta

Marcello Adriano Mazzola e Daniela Addis presidenti del comitato “ Non ti Temo” e dell’associazione “ Generazione mare” in una comunicazione inviata alla presidente Alessandra Todde e agli assessore ai lavori pubblici Antonio Piu e all’ambiente Rosanna Laconi, chiedono di «sospendere immediatamente qualsiasi atto esecutivo sulla realizzazione delle opere , effettuare la valutazione di impatto ambientale, incluse le opzioni alternative di difesa attiva. Una adeguata consultazione pubblica, ma soprattutto prevedere con urgenza il dragaggio del Temo, azione che non si compie da più di 20 anni: se effettuato, ridurrebbe in modo rilevante di per sé il rischio di esondazioni». Nel 2019 la Regione ha avviato l’intervento nell’ambito del Piano Stralcio del “Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”, poi ricompreso nel Pnrr, definitivamente approvato, nel 2022/2023. Riguarda interventi sulle due rive del Temo, per circa 23 milioni di euro. Si prevede la costruzione di un sistema di muri per alcuni tratti alti fino a 3,80 metri e argini, che irrigidirebbero il corso d’acqua. «Un progetto anacronistico e inutile – affermano dal comitato- poiché, a fronte di nessun beneficio, comporterebbe impatti gravi e non valutati sul turismo, le attività agricole e la pesca, sulla vocazione portuale del fiume e quindi sull’economia della città, oltreché sull’ambiente e sul paesaggio».

