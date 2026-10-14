No alla Casa del Carnevale nel capannone polivalente 

Un secco no alla trasformazione del capannone polivalente, utilizzato da molte società sportive del paese, in Casa del carnevale sangavinese dove ospitare la costruzione dei carri allegorici di cartapesta. Così 519 cittadini hanno firmato la petizione “Il capannone per tutti”, promossa da Lorenzo Argiolas e Angelica Caboni, indirizzata al Comune. «Le firme sono state consegnate – spiegano i due promotori - abbiamo parlato con tante persone e raccolto una richiesta inserita nella petizione. I 519 sangavinesi chiedono una soluzione per la casa del Carnevale che permetta di preservare il capannone polivalente e le funzioni che svolge per la comunità».La raccolta di firme si è conclusa e comincia un'altra fase: «Attendiamo un riscontro puntuale e motivato alle nostre istanze».

La petizione vuole scongiurare il cambio di destinazione d'uso del capannone polivalente e quindi una spesa prevista di circa duecentomila euro di fondi del bilancio comunale. I firmatari chiedono che si trovino soluzioni alternative per la costruzione dei carri di cartapesta. «La valorizzazione del Carnevale storico sangavinese e la tutela del capannone polivalente – aggiungono Argiolas e Caboni - non sono obiettivi alternativi. Possono invece trovare una sintesi nell'interesse di tutta la comunità».

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