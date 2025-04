«No alla cabina Enel nei terreni agricoli» 

L’iter va avanti spedito, nonostante il “no” bipartisan del Consiglio comunale di Selargius all’ennesimo progetto elettrico che spazzerà via altri terreni agricoli, stavolta nella località Bia ‘e Mesu. Riesplode la polemica sulla cabina Enel prevista in campagna, con parte della minoranza in Comune che punta il dito contro la Città metropolitana di Cagliari dopo aver rilasciato l’autorizzazione a costruire. «Un atto grave e arrogante», dicono chiamando in causa anche la Giunta selargina. «Impossibile presentare ricorso al Tar, non ci sono i presupposti giuridici», la replica dai vertici del Municipio.

Gli oppositori

Sul piede di guerra sei consiglieri di minoranza, Franco Camba e Francesca Olla (Selargius merita di più), Alberto Cappai e Paola Maccioni (Autonomisti Sardi), Giorgia Porcu e Bernardino Deiana (Selargius Più). «Nonostante la netta e unanime presa di posizione del Consiglio comunale, la Città metropolitana di Cagliari ha autorizzato la realizzazione dell’opera, ignorando completamente il deliberato dell’assemblea civica selargina», scrivono in un documento congiunto.

«Un atto grave e arrogante, che calpesta la volontà democratica e indebolisce il ruolo istituzionale del Consiglio, delegittimandone le funzioni di rappresentanza della comunità. Ma ciò che lascia ancor più sconcertati è il comportamento della Giunta comunale di Selargius, che – come si è appreso in questi giorni – non ha ritenuto opportuno presentare ricorso al Tar contro il provvedimento autorizzativo della Città metropolitana. Un’omissione gravissima, che spalanca di fatto le porte alla realizzazione dell’opera in un contesto ritenuto inidoneo e non conforme».

Nessuna difesa

I sei consiglieri accusano sindaco e presidente del Consiglio di «mancata difesa della volontà popolare e dell’integrità del territorio», e «denunciano con forza l’intera gestione politica e istituzionale di questa vicenda, e richiamano tutti alla necessità di un sussulto di responsabilità. La voce della cittadinanza, espressa attraverso i propri rappresentanti eletti, non può essere ignorata, aggirata o messa a tacere».

Il sindaco Concu chiarisce la posizione della Giunta: «Ci abbiamo provato a fermare l’opera ma purtroppo non ci sono gli elementi giuridici a cui appigliarsi per un possibile ricorso, come emerso dal parere di un legale. La legge consente a Enel di fare questo tipo di impianti anche se c'è il no di una parte politica, e oltretutto», sottolinea il sindaco, «il terreno è stato acquisito a seguito di una regolare trattativa con il proprietario».

