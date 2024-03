«No alla cabina elettrica davanti a casa» Un gruppo di cittadini chiede lo spostamento 

Un comunicato per protestare contro la cabina Enel di rafforzamento energetico in via Bacaredda e chiedere ascolto all’amministrazione comunale. Il quartiere Fonsarda insorge e tramite il Comitato spontaneo di quartiere affida a una nota stampa la netta contrarietà per il posizionamento della cabina in un’area verde della via, sostenendo che deturpa il decoro

urbano.

«A seguito di una Pec inviata al sindaco, con la richiesta di essere ricevuti per discutere una soluzione che salvaguardi gli spazi verdi di Fonsarda, ci troviamo davanti a un muro di silenzio», si legge nel comunicato. «Il nostro appello, sostenuto da una petizione popolare e dalla voce unanime del quartiere, cerca di aprire un dialogo costruttivo». Il portavoce Francesco Spanu precisa che il comitato non è contrario a priori all’installazione della cabina. «Chiediamo soltanto che venga indicato un altro sito, ce n’è uno a pochi metri all’angolo con via Giudicessa Benedetta che permetterebbe di non intaccare il decoro urbano».

«La cabina è stata posizionata ma non collegata», fa eco Riccardo Sanna, un altro cittadino promotore del Comitato. «Quindi siamo ancora in tempo per chiedere lo spostamento». EDistribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, precisa tuttavia che «si tratta di una cabina elettrica progettata nel rispetto del contesto urbano, dei pareri rilasciati dagli Enti competenti e regolarmente autorizzata in sede di conferenza di servizi». Il posizionamento della cabina, effettuato a gennaio, fa capo a un progetto più ampio attivato con i fondi del Pnrr, che prevede l’installazione di un centinaio di unità dato il costante aumento dei consumi elettrici.

