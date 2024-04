No al Tyrrhenian link Quartu si mobilita: «Si faccia chiarezza» 

Il fronte del no al Tyrrhenian link si allarga anche a Quartu, lì dove approderà il contestato cavo sottomarino di Terna che collegherà l’Isola alla Sicilia. Con tanto di polemiche e attacchi a distanza tra attivisti e vertici del Comune, e preoccupazioni approdate nella sala consiliare in occasione della presentazione pubblica del Piano di utilizzo dei litorali.

Mobilitazione

Dopo Selargius la protesta arriva anche nella terza città della Sardegna quindi. In prima linea, insieme al comitato in difesa del territorio nato un anno fa a Selargius, c’è anche Maria Paola Murgia insieme a una delegazione di quartesi residenti a Marina delle Nereidi, nella località di Terra Mala.

«Da alcune settimane stiamo vivendo un dramma», racconta Murgia a nome del villaggio fronte mare, «abbiamo una nave a riva giorno notte che sta trivellando la costa, e su questo nessuno ci ha consultato, tanto meno siamo stati informati», dice. «Non solo, da alcuni giorni ci sono dei divieti nel mare di Terra Mala legati ai lavori in corso». Tema al centro di una riunione organizzata pochi giorni fa nella pineta del villaggio, con attivisti arrivati da altre parti dell’Isola e qualche decina di residenti intenzionati a mettere su un comitato quartese. «Oltretutto non ci risultano fasi di consultazione della popolazione come invece prevede la legge: vorremmo capire cosa sta succedendo, e non possiamo che rivolgerci al Comune al quale chiediamo anche supporto per tutelare il territorio e i cittadini».

Il comitato selargino

Battaglia quartese sostenuta dal comitato selargino No Tyrrhenian link. «Terna sta distruggendo il nostro territorio», ribadisce la portavoce Rita Corda, «senza che ci sia stata la consultazione popolare. In questi mesi ci siamo battuti e continueremo a farlo, e la stessa amministrazione comunale di Selargius - sulla spinta del comitato - ha presentato un ricorso al Capo dello Stato», ricorda. «Mi auguro che anche i residenti di Terra Mala vengano ascoltati, difesi e tutelati».

Il sindaco

Il primo cittadino Graziano Milia prova a rassicurare gli abitanti del residence della costa e tutti i quartesi, e a spazzare via le polemiche scatenate nei giorni scorsi. «C’è una priorità assoluta: decarbonizzare la nostra Isola, dove abbiamo due centrali che producono energia con il carbone e che non possiamo continuare a tenere in funzione diventando i più grandi inquinatori del Mediterraneo. Se anni fa, come ho sempre sostenuto, si fosse andati avanti con il progetto Galsi per la metanizzazione, oggi non avremmo questo problema. Dobbiamo trovare una soluzione, poi si può discutere su modi e interventi da fare. Ovviamente evitando l’uso esagerato del territorio con impianti che spesso vengono calati dall’alto, su questo non sono d’accordo», sottolinea ribadendo la sua contrarietà al consumo del suolo con le pale eoliche.

«Per quanto riguarda il nostro Comune l’intervento non avrà alcun impatto, l’unica cosa che vedremo una volta ultimati i lavori sarà un pozzetto», aggiunge Milia riferendosi ai lavori previsti nel territorio comunale: il cavo sottomarino progettato da Terna approderà nella costa quartese, poi seguirà il percorso in un tratto della Provinciale e lungo via dell’Autonomia regionale - rigorosamente interrato - sino a raggiungere il resto dell’hinterland interessato dall’intervento. «Diverso è il discorso sul fronte di Selargius», sottolinea il sindaco, «dove per realizzare la centrale sono stati scelti terreni agricoli e non una zona industriale».

