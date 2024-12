«No al trasferimento della scuola di via Machiavelli» 

Una scuola non è solo un edificio, ma una comunità di insegnanti, famiglie e alunni che insieme costruiscono un percorso formativo e identitario. In via Machiavelli, questa realtà è messa a dura prova dalle decisioni sul nuovo piano di dimensionamento scolastico, che rischia di smantellare un equilibrio ben consolidato. La nuova riforma prevede dal prossimo anno la nascita di due istituti comprensivi: quello Foscolo-via Stoccolma e quello di via Castiglione. Questo progetto annuncia lo spostamento del plesso di via Machiavelli, ora parte integrante del diciassettesimo circolo (via Castiglione), verso quello Foscolo-via Stoccolma. Una scelta che ha sollevato un’ondata di preoccupazione e proteste tra le famiglie e il corpo docente.

La peculiarità di via Machiavelli è il suo orario a tempo normale, un’offerta formativa scelta con consapevolezza dalle famiglie: ingresso alle 8.10 e uscita alle 13.30, senza lezioni il sabato. Questo modello permette a bambine e bambini di avere giornate scolastiche meno pesanti rispetto al tempo pieno e risponde alle esigenze delle famiglie.La vicepreside, Norma Garau, spiega: «Abbiamo una specificità che vogliamo preservare. Inoltre, il plesso di via Castiglione ha il supporto di questa scuola per l’uso della palestra e della sala conferenze, fondamentale per l’offerta formativa e per le attività di supporto alle famiglie. Togliere via Machiavelli significherebbe perdere spazi essenziali».

Di fronte al rischio di perdere la continuità didattica e la specificità dell’orario, i genitori si sono mobilitati con una petizione. «Abbiamo scelto questa scuola per le maestre, per l’orario, per l’accessibilità», ribadisce Monica Napoletano, rappresentante dei genitori, «questa scuola offre un percorso diverso, inclusivo, dove disabilità e specificità non rappresentano criticità ma risorse da valorizzare».Dietro questa battaglia c’è dunque la volontà di difendere un’identità educativa costruita negli anni, con insegnanti di riferimento e una comunità coesa: «la continuità didattica è un pilastro fondamentale che permette ai bambini di crescere in un ambiente stabile e sereno», concludono i genitori.

