«No al trasferimento dei cani» 

I cani di Ottana da Nuoro finiscono a Siniscola, mentre quelli cittadini restano qui. Ieri il trasferimento, contestato dai volontari. «Che senso ha? Non è più necessario - sostengono - Il canile è a posto. Gli animali nutriti, puliti, curati, hanno acqua e un gran bello spazio per sgambare. Questo trasferimento è un ulteriore trauma perché verranno inseriti in un contesto nuovo a cui si dovranno adeguare con altri animali».

Non solo: «Ci siamo attivati personalmente per le adozioni, fine principale del canile pubblico, e questo col trasferimento potrebbe venire meno». Marcella Masia è la portavoce dei volontari, una decina, che da oltre due mesi accudiscono gli ospiti del canile Croce Blu convenzionato col Comune. Lo stesso balzato agli onori della cronaca per presunti maltrattamenti. Proprio quelle notizie e i servizi nelle tv nazionali hanno spinto i volontari a operare all’interno mentre hanno portato il sindaco di Ottana, Franco Saba, a rescindere la convenzione («un atto dovuto», ha detto) e trasferire ieri i 18 cani a Siniscola. Nuoro invece ha avviato diversi controlli.

Le adozioni

«Stiamo preparando i book fotografici dei cani adottabili e il sito dove pubblicarle. Abbiamo incontrato il sindaco Andrea Soddu e l’assessora Valeria Romagna invitandoli a vedere le attuali condizioni dei cani e della struttura. Da maggio ci siamo rimboccati le maniche e siamo qui, gli amministratori ci hanno promesso che sarebbero venuti: li aspettiamo», spiega Marcella Masia.

I Comuni

Il comune di Nuoro nel canile ha 90 randagi. L’assessora Valeria Romagna ha riferito sul caso in Consiglio, annunciando che erano stati sospesi i pagamenti. E ieri ribadiva: «Gli uffici negli ultimi dodici mesi hanno intensificato i controlli e al momento stanno vagliando tutte le integrazioni, schede, documenti». Aggiunge: «Se andremo a verificare? Certo, con i vigili». Franco Saba spiega: «A gennaio abbiamo rinnovato la convenzione, a febbraio abbiamo visto i servizi tv iniziando l’iter per rescinderla e portare via i cani. Le volontarie dicono che gli animali stanno bene ma per noi quella situazione bisogna tenerla nel tempo. Prima non avevamo la polizia locale e non potevamo fare i controlli. Sono andato personalmente e stavano bene, era la fine dell’anno, poi abbiamo rinnovato la convenzione. Il problema è nato dopo».

L’Asl non sterilizza

Le volontarie insistono: «Non portate via quei cani, ci stiamo rimboccando le maniche per garantire le adozioni, è l’unico canile che ha una comportamentista. Curiamo i cani e li sterilizziamo a spese nostre perché la campagna dell’Asl è bloccata». L’anno scorso era arrivata una denuncia per le condizioni, ritenute non adeguate, dei cani nella struttura Croce Blu. La Procura di Nuoro aveva aperto un fascicolo per poi archiviare tutto dopo alcune perizie che avevano spiegato che alcuni animali erano affetti da disturbi non legati alle condizioni in cui erano tenuti.

