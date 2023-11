«No al trasferimento a Roma»: battaglia per la piccola Indi 

Londra. Una nuova straziante battaglia legale riguardante la vita di una bimba gravemente malata, e destinata secondo i medici a morire per la sua condizione inguaribile, fa discutere nel Regno Unito e coinvolge direttamente l'Italia. Un giudice dell'Alta corte di Londra ha negato ai genitori di Indi Gregory, una neonata inglese di 8 mesi affetta da una patologia mitocondriale giudicata incurabile e ricoverata al Queen Medical Center di Nottingham, la possibilità di portarla all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per continuare a mantenerla in vita tramite il supporto delle macchine ed evitare che invece venga staccata la spina secondo l'intenzione dei camici bianchi britannici.

Per il caso di Indi si era fatto avanti il centro italiano offrendo la possibilità di assisterla, come aveva fatto in passato per altri due bimbi inglesi, ma anche per loro la giustizia aveva detto no. Si trattava di Charlie Gard e Alfie Evans, al centro entrambi di una dolorosa vicenda giudiziaria e mediatica, morti nel Regno una volta sospeso il supporto vitale.

Anche per Indy è in corso una lunga battaglia nei tribunali d'Inghilterra tra i giovani genitori, Claire Staniforth e Dean Gregory, aiutati dal Christian Legal Centre, e i medici sostenuti nei loro pareri dai giudici. Il padre della neonata ha commentato la decisione della Corte, in cui viene usata la solita formula secondo cui un trasferimento non sarebbe nell'interesse della piccola e comporterebbe per lei ulteriori sofferenze, definendola ripugnante.

«Anche se il trasferimento in Italia comporta qualche rischio, l'unica alternativa che ci è stata offerta nel Regno Unito è quella di accettare la morte di Indi», ha detto Gregory alla Bbc, sottolineando che non c'è nulla da perdere né per i genitori né per la figlia.

