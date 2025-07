«No al transito dei Tir verso la cava» 

No al passaggio dei pesanti Tir carichi di argilla sulle strade comunali, «non idonee al transito di mezzi d’opera e da cantiere sia per struttura che per larghezza della carreggiata». A Nuraminis il sindaco Stefano Anni dichiara guerra alla Heidelberg Materials Spa (la ex Italcementi) che, di fatto, chiede il passaggio degli automezzi nel territorio comunale, nel tragitto dalla cava di argilla di proprietà del colosso del cemento, in località Bruncu Orri, allo stabilimento di leganti idraulici lungo la Provinciale 33 Nuraminis–Samatzai.

La presa di posizione del primo cittadino di Nuraminis, che ha scritto una lettera agli enti coinvolti nel procedimento, arriva nel quadro della procedura (in capo alla Regione) di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, in prosecuzione, nella cava di argillite di Bruncu Orri. Insomma: la cava di proprietà dell’ex Italcementi, esistente da diversi decenni e sfruttata a più riprese dall’industria per cavare il materiale utile alla produzione del cemento, potrebbe riprendere l’attività estrattiva e questo rappresenta una minaccia per il delicato sistema viario rurale di Nuraminis.

«Nelle vicinanze della cava esiste una chiesa campestre del XVII secolo, con annesso parco, e le strade comunali di accesso alla cava non risultano idonee al transito di mezzi pensati», rileva il sindaco Anni, che punta l’indice anche «sulle polveri sollevate dai camion carichi di materiale che vanno a depositarsi nelle coltivazioni orticole adiacenti, nell’area della chiesa campestre e del suo parco».

Non è tutto. Le strade comunali verso Bruci Orri sono attualmente utilizzate come viabilità alternativa di collegamento con i paesi limitrofi dopo la demolizione del cavalcavia Nuraminis–Serramanna, nel novero dei lavori sulla Statale 131. «Quelle strade sono soggette ad un elevato traffico veicolare», prosegue Anni, «sull’autorizzazione all’attività di cava, in capo alla Regione, c’è poco da fare, ma quantomeno non si danneggino le nostre strade e le coltivazioni agricole». Da qui il diktat: «L’autorizzazione deve essere subordinata all’individuazione di una viabilità adeguata al traffico dei Tir, inoltre chiedo una convenzione con il Comune per le operazioni di manutenzione e di abbattimento delle polveri derivanti dal passaggio dei mezzi pesanti, e la predisposizione di una polizza fidejussoria a favore del Comune per gli eventuali danni arrecati». (i. pil.)

