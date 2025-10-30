VaiOnline
Isili.
31 ottobre 2025 alle 00:16

«No al taglio dell’autonomia per le scuole del Sarcidano» 

Il sindaco Luca Pilia in campo per difendere l’autonomia dell’istituto Zappa-Pitagora: «Eventuali tagli di autonomie scolastiche nel territorio della Città Metropolitana di Cagliari non possono ricadere sulla zona più isolata e disagiata. L'istituto scolastico svolge un ruolo di importanza fondamentale nell'istruzione e nella formazione dei ragazzi di un ampio territorio. Occorre garantirne la piena funzionalità con un dirigente scolastico ed una segreteria in loco, per soddisfare al meglio le esigenze organizzative e amministrative dell'istituto».

Una richiesta avanzata formalmente attraverso un documento da parte dei sindaci del Sarcidano-Barbagia di Seulo. Alla luce di un nuovo Piano di dimensionamento scolastico, hanno chiesto di tenere conto dell’importanza strategica dei tre istituti presenti, la scuola superiore ad Isili, l’Istituto Comprensivo di Isili e quello di Nurri. Tutte scuole che sono diventate un riferimento per i giovanissimi in un territorio isolato, con particolari conformazioni orografiche, con un basso indice demografico. Piuttosto gli amministratori comunali hanno manifestato l’esigenza «di mettere a disposizione risorse per tenere in loco le scuole nei comuni montani che presentano numeri ridotti di alunni». (s. g.)

