No al suicidio assistito, muore in Svizzera: «Ma ora fate la legge» 

Martina Oppelli ha «tolto il disturbo». Il suo appello per «una legge sensata» sul suicidio assistito in Italia è «finito nel vuoto», per dirla con le sue stesse ultime parole. E il tempo per aspettare un quarto diniego all'autosomministrazione del farmaco letale non c'era. Così ha affrontato un ultimo viaggio, «lunghissimo, uno sforzo titanico» viste le condizioni di salute, e si è recata in Svizzera per trovare «una fine dignitosa alla sofferenza» attraverso il suicidio assistito.

È morta così ieri mattina la donna triestina di 50 anni, da oltre 20 affetta da sclerosi multipla. Lo ha reso noto l'associazione Luca Coscioni, che da tempo sosteneva la sua battaglia. In Svizzera è stata accompagnata da Claudio Stellari e Matteo D'Angelo, iscritti a Soccorso civile, associazione per le disobbedienze civili sul fine vita di cui è rappresentante legale Marco Cappato.

Un fine vita all'estero, dunque, e non nella sua Trieste, come Martina sperava e come ha potuto scegliere Laura Santi, appena 10 giorni fa: la giornalista 50enne, affetta da sclerosi multipla, è morta nella sua casa a Perugia accedendo al suicidio medicalmente assistito. Ad accomunarle c'è però lo stesso accorato appello: solo chi soffre può decidere di se stesso e nessun altro.

La prima richiesta che Martina ha avanzato all'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina, per la verifica delle condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito, risale ad agosto 2023. Respinta. Ne sono seguite altre due, supportate da una battaglia legale. Ma il 4 giugno è arrivato il terzo diniego. Per l’Asl, come riporta la Luca Coscioni, Oppelli «non era sottoposta ad alcun trattamento di sostegno vitale, nonostante la completa dipendenza dall'assistenza continuativa dei caregiver e da presidi medici».

Il 19 giugno, assistita da un team legale, ha presentato un'opposizione al terzo diniego con una diffida all’Asl, cui è seguita una nuova procedura di valutazione della commissione medica. Martina però ha preso la decisione di andare in Svizzera perché le sofferenze non erano più tollerabili. Lo ha spiegato lei stessa nell'ultimo video registrato in Svizzera, con un richiamo a parlamentari e cittadini perché si possa approvare una «legge sensata che regoli il fine vita». Ogni dolore «va rispettato», ha aggiunto la donna: «Mettiamo da parte le diatribe politiche, perché non esiste destra o sinistra o centro, siamo tutti esseri umani».

