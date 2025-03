«No al senso unico in via Nazionale» 

A Decimomannu il neo Comitato di via Nazionale ha avviato una raccolta firme per impedire che venga applicato il senso unico nella via principale del paese. I diciannove commercianti riuniti nel Comitato hanno condiviso un link dove i cittadini possono dare la propria adesione per dire “no” alla modifica della viabilità. «Invitiamo tutti - riporta il modulo - a sostenere la nostra iniziativa contro la volontà del Comune di introdurre il senso unico in via Nazionale. Questa decisione penalizzerebbe gravemente le attività produttive e i numerosi servizi rivolti agli abitanti di Decimomannu e non solo, riducendo il flusso di traffico e mettendo a rischio la vitalità della zona».

«Comprendo le preoccupazioni - ha commentato la sindaca Monica Cadeddu - ma questa scelta porterà vantaggi concreti: i clienti troveranno più facilmente parcheggio, senza dover rinunciare a frequentare i negozi della zona. Si elimineranno situazioni di pericolo non solo per i pedoni, ma anche per chi si muove con passeggini o in carrozzina, garantendo finalmente spazi accessibili a tutti. Qualora emergessero criticità saremo pronti a valutare eventuali correttivi per garantire il miglior equilibrio possibile tra le esigenze di tutti». (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA