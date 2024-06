“No al senso unico”, esplode la protesta 

No al senso unico. È la scritta su cartoncini colorati che ieri hanno tappezzato la strada per il mare di Torre dei Corsari, dall’ingresso del villaggio fino al piazzale della Torre, da dove da quest’anno è vietato raggiungere la spiaggia. Operatori turistici, residenti, proprietari delle villette estive, turisti e pendolari: «Da subito non c’è stata condivisione, una soluzione imposta dall’alto, non resta che scendere in piazza». Il sindaco, Paolo Salis, difende la scelta: «È un atto dovuto per motivi di sicurezza, non più rimandabile».

Disagi

Nelle scorse settimane, i cittadini del villaggio più popolato della Costa Verde hanno incontrato in piazza la Giunta. Compatta la voce del no al senso unico. Delusione e rabbia ieri, complice la colonnina di mercurio il clima si è surriscaldato. Alla vista della segnaletica fra sensi unici, divieti di accesso e di sosta, una colata di strisce blu e velocità a 20 chilometri all’ora, un gruppo di bagnanti non ha esitato a piazzare cartelli di protesta nei punti più sensibili: No al senso unico . E via con foto e filmati per immortalare il traffico impazzito, reso ancora più caotico dall’assenza della polizia municipale. «Quando ci siamo accorti – dice un residente di Terralba, Giorgio Meloni - che le auto viaggiavano lungo la corsa di marcia vietata, è toccato a noi informarli della nuova segnaletica». La proprietaria di una villetta, Monica Soro, aggiunge: «L’amministrazione aveva promesso che il senso unico e la sottrazione di parcheggi sarebbero stati ricompensati con un trenino o un pulmino. Oggi vediamo divieti, automobilisti spaesati di fronte ad una rivoluzione che ha scontentato tutti». Un residente, Mario Mura: «Ancora una volta gli amministratori ci sbattono le porte in faccia».

Il sindaco

Paolo Salis dice: «Nulla è per sempre. Se il senso unico dovesse risultare un flop si vedrà cosa fare. Oggi la questione è sinonimo di sicurezza: c’è il Genio civile che ci impone limiti nell’area del laghetto e ci sono le dune che vanno protette, la roccia nuda richiede un cambiamento del traffico. Non possiamo continuare con le auto parcheggiate ai piedi delle dune». Piergiorgio Sollai, titolare di Case vacanze: «Questo senso unico ci sta mettendo in croce, i miei ospiti sono obbligati ad andare al mare in altre località, come Tunaria o Pistis. Non verranno più. Chiederò l’autorizzazione in questura per una manifestazione».

L’opposizione

Il capogruppo minoranza, Michele Schirru: «La scelta della Giunta a Torre dei Corsari si rivela un fallimento. Un vero disastro al quale bisogna rimediare con urgenza».

