No al senso unico, cinquecento firme raccolte in due giorni  

Il comitato dei commercianti di via Nazionale a Decimomannu continua la sua azione di protesta contro il senso unico di marcia nella via principale del paese. Il gruppo, che rappresenta circa 20 attività presenti nel tratto di strada interessato, è stato ricevuto in varie occasioni da sindaca, assessora ai lavori pubblici e comandante dei vigili ma sempre senza i risultati sperati.

«Abbiamo cercato di spiegare le nostre ragioni in ogni modo, smontando punto per punto le loro argomentazioni - commenta Stefania Incani, 42 anni, portavoce del comitato - ma non è servito a nulla, la sperimentazione partirà».

Inutile finora anche la raccolta di adesioni pubblica: «In due giorni abbiamo già cinquecento firme - spiega Giuseppe Gagliano, 62 anni, altro promotore - e i dati confermano quello che abbiamo sostenuto fin dall'inizio e cioè che una parte consistente della nostra clientela arriva dai paesi circostanti e che si ferma da noi perché è di passaggio».

La minoranza sostiene l'iniziativa: «Nel complesso approviamo il nuovo piano - commenta il capogruppo Leopoldo Trudu - ma per quanto riguarda via Nazionale secondo noi si dovrebbe iniziare prima vietando il transito ai mezzi pesanti e solo in un secondo momento, eventualmente, inserire il senso unico ma assolutamente in direzione contraria. Decimo deve accogliere i visitatori».

Diversa la posizione della Giunta: «Siamo disponibili al confronto ma come detto procederemo prima con una fase sperimentale - commenta la sindaca Monica Cadeddu - se dovessimo notare problemi saremo pronti a rivedere il piano».



