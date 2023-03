«No al semaforo all’incrocio per San Sperate» 

I lavori per la messa in sicurezza della Statale 130 non partono. I cittadini e i sindaci sono esasperati e chiedono alla Regione risposte e tempi certi, sono pronti a una grande manifestazione. Per questo ieri si è tenuto un incontro nell'aula consiliare del Comune di Decimomannu, organizzato dal Comitato per la sicurezza della Strada Statale 130, al quale erano invitati tutti i sindaci dei Comuni interessati, Uta, Villaspeciosa, Decimoputzu, Villasor, San Sperate, Assemini e Elmas.

Il diniego

La sindaca Anna Paola Marongiu qualche giorno fa ha incontrato il Prefetto di Cagliari Giuseppe De Matteis e ha gelato le speranze del Comitato che chiedeva di poter avere almeno provvisoriamente fino alla conclusione dei lavori, che dureranno quattro anni, secondo il cronoprogramma redatto da Anas, un semaforo in prossimità dell'incrocio più pericoloso, quello all'altezza di San Sperate: «Ho espresso al Prefetto - ha affermato la sindaca - tutte le criticità della 130 per il Comune di Decimomannu, ho spiegato che il paese è praticamente diviso in due, oltre la Statale ci sono abitazioni e aziende e le persone rischiano costantemente la vita nell'attraversarla. I rappresentanti dell'Anas, che erano presenti all'incontro affermano che non si possono mettere i semafori. Ci hanno garantito invece che sarà installato un autovelox in direzione Iglesias. L'assessore regionale ai lavori pubblici Pierluigi Saiu, anche lui presente, ha affermato che al momento non si procede con l'iter di progettazione perché si attendono risposte dal Ministero. Il prefetto ha chiesto di conferire con il Commissario Christian Solinas, per avere informazioni in merito ai tempi necessari per far partire i lavori e qualora non arrivino notizie, ha intenzione di intervenire pesantemente con i Ministeri competenti».

La protesta

La sindaca Marongiu ha dato poi, insieme ai colleghi, la totale disponibilità alla partecipazione alla grande manifestazione che il Comitato sta organizzando, per chiedere l'immediato inizio dei lavori. Un progetto di cui si parla da oltre 20 anni, di cui Anas stava per far partire i lavori, ma fermo al palo dall'11 settembre 2021. Da quando cioè, su richiesta della Regione, l'allora Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Enrico Giovannini, commissariò dieci tra le principali opere stradali dell'Isola, tra le quali anche la messa in sicurezza della Statale 130.