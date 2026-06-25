No al rumore: i turisti riposano 

Villasimius è un paese a «carattere prettamente turistico», quindi non si può fare rumore dalle 20 alle 9 e dalle 14 alle 16 sino al 31 luglio e in qualsiasi ora ad agosto.

È l’ultima decisione del sindaco Gianluca Dessì riferita alle attività edili e ai mestieri dall’alto impatto acustico durante il periodo di massima affluenza turistica. «È un’ordinanza che porto avanti da quando sono sindaco, cioè da 13 anni», spiega il primo cittadino, «ritengo sia importante, oltreché necessario, tutelare chi sceglie di trascorrere le vacanze da noi e garantirgli la massima tranquillità».

Via libera

Tutti d’accordo a Villasimius. Pino Gagliardo, ex consigliere di minoranza (e assessore prima dell’arrivo di Dessì, quando il sindaco era Tore Sanna), ricorda come «anche prima del 2013 l’ordinanza veniva emessa quantomeno per agosto. Va bene così, io stesso in questi giorni sto facendo dei lavoretti a casa e non inizio prima delle 9». Enrico Cogoni, gestore di una attività di case vacanze, sottolinea quanto «questa ordinanza da sempre sia apprezzata da residenti e turisti. Alla fine, tranne ad agosto quando tutto è fermo, sino al 31 luglio ti blocca solo negli orari più caldi e al mattino presto. Ci siamo abituati e non credo che oggi qualcuno voglia tornare indietro».

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Nell’ordinanza viene chiarito che «sono da intendere professioni e mestieri rumorosi tutte quelle attività che per l’uso di macchine, motori, o per l’azione di strumenti manuali, sono causa di rumori notevoli che si propagano fuori dai locali in cui sono esercitate». Vengono comprese anche «quelle attività che, a parte il rumore, spandono odori o polveri fuori dai locali, anche se tali odori o polveri non sono nocivi alla salute».

Anche gli eventuali spazi di suolo pubblico occupati da attività edili dovranno essere lasciati liberi «e restituiti in maniera decorosa». Unica eccezione le attività che hanno a che fare con la cura del verde (solo nei giorni feriali e al di fuori delle fasce orarie vietate).

In ogni caso «eventuali deroghe possono essere concesse dal sindaco per reali e improcrastinabili esigenze e devono essere preventivamente e motivatamente richieste». Per i trasgressori è prevista una sanzione di 250 euro. L’intento, insomma, è cercare di garantire ai turisti (dai primi dati le presenze sono in crescita rispetto allo scorso anno) la massima tranquillità. Perlomeno a luglio e agosto.

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