«No al rinnovo del parcheggio» 

«No al rinnovo di un parcheggio pubblico se il permesso rilasciato è già scaduto». Il Tar di Cagliari, con la sentenza dei giorni scorsi, ha respinto il ricorso avanzato dal titolare di “Planet Caffè di Fenu Alessio e Stefania” di Gonnosfanadiga, il quale, dopo dieci anni, per la prima volta si è visto negare dal Comune la concessione di suolo pubblico da adibire ad area sosta e per questo ha chiamato in causa l’Amministrazione municipale.

Per i giudici del tribunale amministrativo della Sardegna, il rilascio e il rinnovo di una licenza costituisce atto discrezionale e alla scadenza il titolare non può vantare il rinnovo tacito, anche nel caso in cui sia stato regolarmente pagato il canone».

Il procedimento

La vicenda giudiziaria risale al 2021, quando il Comune bocciò la richiesta di rinnovo. Il titolare, tramite l’avvocato Anna Lisa Collu, chiese l’annullamento del provvedimento lamentando che «l’Amministrazione non ha mai provveduto alla domanda di rinnovo, ma gli ha consentito di operare per ulteriori dieci anni, chiedendo annualmente il pagamento del canone. Dunque, ne deriva l’inconsistenza del diniego, in quanto, oltre allo svolgimento di una futura gara, circostanza che avrebbe comunque potuto giustificare un rinnovo “ponte” della concessione, avrebbe salvaguardato l’iniziativa economica avviata». E poi «nessun danno economico per l’ente che avrebbe potuto assegnare ad altri le aree rimaste libere».

La decisione

Il Collegio del Tar Sardegna ha ritenuto che «a prescindere dagli investimenti effettuati per realizzare la struttura, il ricorrente era titolare, nei confronti dell'Amministrazione, di un interesse legittimo, non di diritto soggettivo sul bene demaniale. Libero il Comune di non rinnovare la concessione, decidendo di procedere con un’apposita gara». Ricorso bocciato e «le spese di lite compensate tra le parti in ragione della particolarità della questione trattata». (s. r.)

