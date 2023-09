«Dobbiamo trovare un’intesa sulla proposta per regole condivise sul bilancio Ue. Sì a regole di bilancio rigorose, ma il rigore non sia ottuso e cieco, ma abbia come obiettivo la crescita». Sergio Mattarella interviene da Siracusa sulle regole di Bilancio europee dopo un lungo colloquio con il presidente tedesco Frank Walter Steinmeier, con il quale ha facilità di dialogo e piena sintonia.