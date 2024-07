No al rigassificatore, domani la protesta 

Il Villaggio Pescatori ribadisce il suo no categorico al rigassificatore a Giorgino. Domani dalle 18, nella piazza del borgo, è in programma un nuovo incontro per contestare il progetto di costruzione dell'impianto di stoccaggio di Gnl (gas naturale liquefatto) che dovrebbe sorgere proprio a due passi dal villaggio.

Alla manifestazione, col Comitato di Quartiere, saranno presenti le associazioni DonneAmbiente Sardegna, Sardegna Pulita, Circolo Culturale Alessandra Sorcinelli, Confederazione Sindacale Sarda, Assotziu Consumadoris Sardigna, Comitato Zona Franca e Sardegna Viva e Libera. «Il rigassificatore non si può fare dietro le case di un vecchio borgo: non ha alcun senso», sottolinea Mariano Strazzeri, presidente del Comitato Villaggio Pescatori. «Sarebbe a un chilometro in linea d'aria dal centro storico: dovesse succedere qualcosa sarebbe un problema grosso per noi in primis e per tutta la città. Si vuole valorizzare la laguna, poi si pensa di costruire un impianto del genere: un controsenso. Oltretutto sul metano, che sta diventando sempre più obsoleto. Che lo si sposti in un'area più adatta, come la zona industriale di Macchiareddu o la Saras, dove ci sarebbero meno problemi».

L'incontro fa parte di una lunga battaglia del Villaggio contro il rigassificatore, che va avanti da alcuni anni, e arriva a poche settimane dal nuovo sollecito del Ministero dell'Ambiente nei confronti della Regione per la realizzazione dell'impianto. Sono state invitate le attività produttive della zona, fra cui il Gruppo Grendi, ed è attesa una rappresentanza di autorità comunali e regionali.

