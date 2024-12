«No al razzismo», la Gymnasium non scende in campo 

Al posto della sfera uno striscione: No al razzismo. La Gymnasium ha scelto di non scendere in campo, ieri pomeriggio, nella partita di terza categoria con l’Eba Tottu preferendo lanciare un messaggio forte contro ogni atto di discriminazione. Un gesto deciso dopo quanto accaduto, domenica scorsa, in casa del Mamoiada quando alcuni tifosi della Polisportiva Folgore hanno rivolto continui versi della scimmia al giocatore di origine gambiana che milita nella formazione sassarese. Offese che hanno comportato l’interruzione della partita per sette minuti e l’intervento dei giocatori della rosa locale che non sono però riusciti a far terminare la provocazione verso il 27enne. «Vederlo piangere- ha affermato il presidente della Gymnasium Fabrizio Usai- è stato straziante». La società ha deciso così di dare un segnale, sia con lo striscione che con le magliette indossate ieri con l’identico messaggio, esibendo una volontà di integrazione che ha ricevuto la solidarietà anche degli avversari. «Lo stiamo facendo affinché ogni tesserato riceva le tutele del caso quando si verificano episodi simili». Lo stesso team del Mamoiada si era subito dissociato dal comportamento dei suoi supporter. «Non era mai successo- dichiara Delio Gungui, presidente della Polisportiva- Chi l’ha fatto si è giustificato dicendo che si era trattato di un equivoco». Intanto per la Gymnasium non finisce qui e promette di dare battaglia a breve. «Se dovesse ricapitare- conclude Usai- e gli organi di giudizio riterranno, ancora una volta, di non dover intervenire, allora noi ritireremo la squadra dal campionato».

