No al progetto turistico all’Argentiera: ultimo atto 

Il Comune riporta anche l’ultima vittoria, in Consiglio di Stato, contro i ricorsi di Champoluc e CosarSe, le società che volevano investire nelle aree dell’Argentiera e del Lago di Baratz. La pronuncia dell’organo costituzionale si aggiunge a quella del Tar nel 2023 e chiude la partita su una vicenda che ha tenuto banco tra il 2020 e il 2022. Le due immobiliari avevano partecipato a una procedura esplorativa, indetta dall’amministrazione comunale durante l’esecutivo di Nicola Sanna, per costruire resort e strutture pluristellate nelle borgate. Ma il consiglio comunale, tre anni fa, dichiara “infruttuosa” la procedura, e stoppa l’iniziativa avviando una variazione al Piano urbanistico comunale. Con questa venivano cambiate le Zone F4, a destinazione turistico-alberghiera, portate in altri siti. Le società presentano ricorso sostenendo l’incompetenza a deliberare in merito del consiglio e ricordando che la stessa amministrazione avrebbe dato in passato piena ammissibilità al progetto. Eccezioni respinte sia dal Tribunale amministrativo regionale che, venerdì, dal Consiglio di Stato che, tra l’altro, in una pronuncia di 17 pagine riferisce che il Comune ha avuto ragione nel ritenere “non rispettato il vincolo di stretta contiguità con l’edificato già esistente poiché la proposta di nuovo insediamento turistico che occuperebbe un’area di circa 40 ettari dista circa mt 750 dagli insediamenti urbani esistenti”. Esulta l’ex sindaco Nanni Campus: «Volevano solo la cementificazione dei punti più belli. La nostra idea era, e spero si continui così, di uno sviluppo turistico con il minimo spreco di territorio e intorno all’esistente delle borgate».

