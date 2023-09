«No al porto industriale depotenziato» 

«Una gru ha lasciato nei giorni scorsi il nostro porto industriale e un’altra lo lascerà a breve: un brutto segnale del depotenziamento dello scalo, una pessima notizia per Portoscuso e per tutto il territorio».

A lanciare l’allarme è il gruppo di minoranza in Consiglio comunale “Portoscuso Rinasce” che ha documentato con una foto la partenza della gru, la più grande tra le sette che ancora resistono a Portovesme. Con la crisi sempre più acuta del polo industriale sono diminuiti drasticamente i volumi delle merci industriali in transito con ripercussioni pesanti sull’attività portuale. «È un settore in agonia ma tutto questo avviene nell’indifferenza totale - dice Rossano Loddo, consigliere di minoranza a Portoscuso - eppure dietro questi meccanismi ci sono famiglie e tanti posti di lavoro, non si può fingere che non stia succedendo. Gli operatori portuali sono 25, di questi più della metà sono in cassa integrazione, senza contare gli ormeggiatori, le agenzie marittime e i trasporti: è una crisi che si ripercuote su tutto il settore».

La mancanza di commesse detta la linea e nei giorni scorsi una delle grosse gru, simbolo delle attività portuali, ha abbandonato Portovesme diretta verso altri lidi. «Secondo noi, così come abbiamo chiesto durante il Consiglio comunale - dice Loddo - è necessario convocare un consiglio proprio allo scalo di Portovesme per risvegliare l’attenzione sul destino del porto. Una questione che non riguarda solo Portoscuso ma tutto il territorio».

