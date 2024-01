«No al ponte provvisorio sul guado del fiume» 

È scontro tra Comune di Villaputzu e Adis sulla possibilità di costruire un percorso alternativo (come è stata fatto da tante altre parti) sul letto del Flumendosa, a pochi metri dal ponte di ferro chiuso con una ordinanza della Provincia lo scorso 8 dicembre. Per l’Agenzia del distretto idrografico della Sardegna «non si può perché le norme Pai (Piano assetto idrogeologico) non lo consentono». Per il sindaco Sandro Porcu invece «le norme prevedono invece che in caso di emergenza e per un breve periodo questo è possibile, e infatti a Oloè, solo per fare un esempio, è stato utilizzato il guado».

La proposta

La polemica - pur in mezzo ad importanti passi avanti per quanto riguarda la realizzazione della bretella che collegherà il paese alla nuova 125 - si è consumata ieri a Cagliari nel corso di un vertice tra i responsabili dell’Adis e il primo cittadino di Villaputzu. Il sindaco ha messo sul tavolo la norma che gli darebbe ragione: «A seguito di calamità naturali - si legge nel documento attuativo del Pai del 2022 - cui siano conseguiti rilevanti danni alle infrastrutture pubbliche tali da aver determinato condizioni critiche nella accessibilità a centri abitati (…) previa specifica deliberazione della Giunta regionale (…) può essere assentita la realizzazione di opere provvisorie e temporanee di attraversamento dei corsi d’acqua (…) anche qualora non sia possibile il rispetto del franco idraulico e delle altre condizioni imposte dalla vigente normativa delle costruzioni».

Il “no”

Per l’Adis però non ci sarebbero i requisiti: «Ma chi è - si chiede Porcu - che stabilisce questi requisiti? Siamo in una situazione di assoluta emergenza, col paese tagliato fuori da tutto. Con in più i cittadini che si muovono solo a piedi, in bici, con gli scooter o con i mezzi agricoli impossibilitati a spostarsi perché non possono transitare sulla nuova 125. Continueremo a richiedere questa soluzione perché è l’unica che nel giro di un paio di settimane può toglierci dall’isolamento».

L’appello

Un appello, insomma, anche alla Regione affinché prenda posizione. Senza tralasciare la realizzazione della bretella: «In prospettiva futura - aggiunge Porcu - ci garantirà una valida alternativa al ponte di ferro. Ci fa piacere che l’Adis nel corso del vertice abbia dato le autorizzazioni per procedere in alcuni tratti, l’incontro in questo senso è stato molto positivo. Noi come Comune abbiamo il progetto quasi pronto, ora tocca a Provincia, Regione e Anas».

I lavori per la bretella temporanea - costo stimato un milione di euro - potrebbero iniziare a marzo ed essere ultimati a maggio «ma in ogni caso - conclude Porcu - non risolverebbero il problema degli agricoltori e di chi non può percorrere la nuova 125. Per questo chiederemo in ogni modo il via libera ad un percorso sul guado».

