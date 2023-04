«No al ponte ferroviario sulla scuola» 

Non piace ai sindaci di Uta e Villaspeciosa il progetto del raddoppio della linea ferroviaria nel tratto Decimomannu-Villamassargia. Durante un recente tavolo di confronto, i progettisti di Rfi (Rete ferroviaria italiana) hanno presentato la proposta di realizzare un tratto sopraelevato in corrispondenza dell'area interessata dal cantiere in corso per la realizzazione del nuovo plesso scolastico di Uta. I lavori, curati dal Comune, sono stati finanziati nel 2015 dal Progetto regionale Iscol@. Inoltre, la stazione di Uta/Villaspeciosa verrebbe spostata qualche centinaio di metri in direzione Siliqua: peccato che siano stati già affidati i lavori per realizzare la nuova pista ciclo-pedonale, l'ascensore di collegamento con la stazione e la scala per consentire un accesso in sicurezza nel lato verso Uta.

L’incontro

Oltre ai Comuni interessati, all'incontro ha partecipato la Città metropolitana di Cagliari e la Provincia del Sud Sardegna. «Da tutti – afferma il sindaco di Uta, Giacomo Porcu – è emersa la forte opposizione verso un progetto che confligge in maniera evidente con i cantieri in corso. Questo a causa dell'assenza di un accordo preventivo con gli enti locali. Appena siamo stati contattati da Rfi per conoscere eventuali interferenze con il loro progetto abbiamo subito segnalato l’esistenza del cantiere per la costruzione della scuola: incredibilmente il progetto è stato riproposto durante l'incontro», si indigna il sindaco. «Abbiamo ribadito la totale contrarietà e troviamo inaccettabile e istituzionalmente poco rispettoso volersi ostinare a non considerare un progetto di primaria importanza per tutta la Regione come la nuova scuola, ormai in corso dopo anni di seria progettazione e impegno. Si rimane sgomenti di fronte a un progetto, quello di Rfi, che non ha tenuto conto di altri cantieri in fase di realizzazione, finanziati con circa 12 milioni di risorse pubbliche».

La stazione

L’altro punto critico è l’ipotesi dello spostamento della stazione. «Siamo al paradosso», continua Porcu: «Secondo Rfi i lavori previsti nella stazione Villaspeciosa-Uta, a cura dalla Città metropolitana, verranno portati a termine per poi chiudere la stessa. Sia chiaro: siamo assolutamente favorevoli alla realizzazione del doppio binario. Dispiace che non siano state presentate valide alternative che possano garantire la massima fruibilità dei trasporti senza creare disagi maggiori alle comunità coinvolte».