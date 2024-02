«No al piano antirumore»: a Palazzo Bacaredda la protesta dei ristoratori 

Per vedere l’approvazione del piano di risanamento acustico, atteso da tutti, ma ritenuto da molti troppo restrittivo per i pubblici esercenti e invece troppo permissivo per i residenti, bisognerà aspettare ancora.

Ieri in Consiglio comunale non si è potuto discutere il punto perché «manca un documento di indirizzo, la commissione ha così deciso di rinviarlo», ha spiegato Antonello Angioni, presidente commissione urbanistica, annunciando come prossima data martedì 19 febbraio. «Sempre se il Consiglio si riunirà, viste le imminenti elezioni regionali», hanno borbottato, mentre delusi lasciavano l’Aula i titolari dei locali e i rappresentanti dei comitati di quartiere.

«Siamo preoccupati»

«La nostra presenza ha voluto testimoniare prima di tutto l’attenzione verso il piano, ma non nascondiamo la preoccupazione per quello che accadrà quest’estate, non solo in termini di buste paga, ma anche di servizi offerti ai cittadini e ai turisti», ha detto, all’uscita da palazzo Baccaredda, Lele Frongia, presidente Fipe Confcommercio Sud Sardegna.

«Abbiamo portato avanti una serie di proposte e fatto una richiesta di accesso agli atti, non per allungare i tempi ma per mettere insieme le segnalazioni da parte di chi riscontra criticità nella movida o nel rumore notturno con quelle che sono le motivazioni dell’Arpas», prosegue Frongia, «tutto questo per supportare un piano di risanamento acustico che sappia essere efficace. Così com’è stato presentato è sterile. Dice solo “limitiamo limitiamo”, così Cagliari avrà un’economia più lenta per i pubblici esercizi e un’offerta dimezzata».

«Scelte obsolete»

Da parte dei gestori, sotto accusa non c’è solo la chiusura anticipata dei locali (dalle tre all’una), ma anche l’applicazione dell’indice di affollamento destinato alla somministrazione di cibi e bevande. «Per noi sono scelte obsolete vista la mancata possibilità di dare gambe alle nostre proposte», aggiunge Frongia.

Lunedì il piano di risanamento è stato votato in commissione, senza però i voti dell’opposizione. Ora lo slittamento di una settimana sembra confermare l’unione di intenti verso un ordine del giorno integrativo che fornisca alcune indicazioni sulla futura gestione del piano, incontrando così il consenso di tutte le forze politiche.

«Siamo fortemente contrariati. mancano gli addetti ai lavori e continuiamo a restare senza risposte» tuona, però Adolfo Costa, presidente comitato Stampace, «la nostra presenza in Aula avrebbe dovuto portare qualcosa, invece siamo fermi. Il Comune è concentrato verso le elezioni regionali ed è assente: per quanto tempo dovremo aspettare questi regolamenti?».

RIPRODUZIONE RISERVATA