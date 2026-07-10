«No al parco eolico nei nostri campi» 

Guerra senza sosta ai signori del vento sulle colline tra i Comuni di Sanluri, Sardara e Villanovaforru. A distanza di 23 anni, quando si tentò nella stessa area il primo assalto, la voce del no all’eolico selvaggio torna a farsi sentire con due petizioni a Regione e Governo, e poi assemblee pubbliche e delibere nei Consigli comunali. Tutti uniti contro il progetto di Enel per installare 12 torri alte 220 metri, una potenza complessiva di 72 megawatt oltre a un impianto di accumulo da 35. L’obiettivo è generare energia pulita per produrre idrogeno verde, utile allo stabilimento Saras di Sarroch.

Il progetto

Superato l’iter burocratico, bocciato poi dal ministero della Cultura e promosso da quello dell’Ambiente, la decisione spetta ora alla presidente Giorgia Meloni. Concederà il via libera definitivo? Per scongiurarlo, il territorio compatto alza la voce: «Fermate questo scempio». La protesta parte dal comitato Su Entu di Sanluri: «Faremo», dice il presidente, Marco Pau, «diverse iniziative che culmineranno il primo agosto in una grande manifestazione. Le nostre colline rinascono con l'agricoltura, non possiamo accettare un simile impatto ambientale, paesaggistico, agricolo e sociale a beneficio dell’industria petrolifera. Chiediamo al Governo e alla Regione il rigetto immediato». Fa eco la minoranza consiliare: chiede un Consiglio comunale per parlarne. «Ingiusto», incalza Nicola Melis, «subire danni per alleggerire l’impronta carbonica dei grandi gruppi energetici e petroliferi. Occorre un Piano energetico comunale per la produzione di energia pulita a vantaggio di Sanluri e del territorio».

I sindaci

La contrarietà domina, con metodi diversi. «La nostra posizione», ricorda Alberto Urpi da Sanluri, «è nota: sempre parere contrario all’eolico in quel pezzo di terra. Il problema ora si pone a livello nazionale. Il Consiglio è sovrano, parlerò con la maggioranza». Maurizio Onnis di Villanovaforru: «È utile al territorio? No: non abbiamo intenzione di lasciar sconquassare l’area con scavi, sterramento, allargamento, abbattimento di piante. Non vogliamo compensazioni, nulla può ripagare una cosa del genere. Invito la cittadinanza all'assemblea di martedì, alle 18.30, nella biblioteca comunale». L’assessore all’Ambiente di Sardara, Antonio Mameli: «Non conosciamo gli ultimi eventi, siamo sempre contrari all’eolico che deturpa il paesaggio a fini economici».

La chiesetta

Si oppone il comitato Sant’Antiogu Becciu, che ha riportato alla luce il sito sacro del 1.600. «Inaccettabile», incalza l’anima dell’iniziativa, Angelo Bandinu, «un intervento che prevede anche una strada nel parco che, con le scuole, abbiamo realizzato. È uno dei Luoghi del cuore promosso dal Fai, opera di volontari. Impossibile che sia sepolto da pale e cavidotti. Sì all’energia rinnovabile, ma in questo caso il monumento va protetto. Se così non fosse, il comitato non ha più ragione di esistere e le chiavi tornano al Comune».

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