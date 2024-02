No al parcheggio interrato di piazza Mazzotti 

Questo parcheggio non s’ha da fare. La soprintendenza delle Belle Arti pronuncia un secondo niet, dopo quello del 2003, alla realizzazione di una struttura interrata in piazza Mazzotti da 388 posti auto ai quali aggiungere 150 in superficie. Come da progetto dell'impresa Saba chiamata, in rispetto del contratto con il Comune, a realizzare il terzo parcheggio pluripiano dopo quelli dell'Emiciclo Garibaldi e di piazza Fiume. Un'incompiuta più volte evocata anche dall'attuale sindaco Nanni Campus che su questo si è battuto a più riprese. Ma il parere negativo della Soprintendenza cala come una mannaia anche per i toni espressi nel documento che accompagna la conferenza dei servizi, oltretutto in un assiduo rimando alle criticità già denunciate più di 20 anni fa. “Il nuovo spazio pubblico, – si legge nella nota, – sarebbe del tutto slegato dal tessuto del centro storico cittadino e introdurrebbe elementi estranei e incongrui nel nucleo urbano medievale». Si stigmatizza poi l'assenza di uno studio degli effetti dell'introduzione di nuovi flussi di traffico. Ignorata è anche «la necessità di riqualificare e ridefinire lo spazio con un progetto di ampio respiro”. Saba si difende facendo notare che le linee di sviluppo del traffico cittadino sono di competenza dell'amministrazione. L’ente conclude rinnovando la richiesta “di un progetto di sistemazione della piazza che rispetti la storia dei luoghi”. (e.fl.)

