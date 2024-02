«No al nuovo parco fotovoltaico» 

«A Carbonia è stato dato il via libera a un parco fotovoltaico di oltre 40 ettari. Sorgerà in località “Sa domu e su campu e Nuraxeddu”, nelle vicinanze delle colline di inerti che danno su via Nazionale. Siamo molto preoccupati».

L’allarme

Matteo Sestu, capogruppo in Consiglio comunale di Sinistra Futura lancia l'allarme «per tutti i progetti di produzione di energia rinnovabile che interessano il nostro Comune e il nostro territorio. Non si configurano come una opportunità per le comunità locali di accedere all’energia elettrica a prezzi vantaggiosi ma sono a tutti gli effetti delle operazioni di speculazione. Abbiamo già presentato e discusso in Consiglio un’interpellanza - prosegue Sestu - che ha ricevuto la condivisione di maggioranza e Giunta e ora ci giunge questa notizia».

La contestazione nasce dal fatto che la Regione avrebbe approvato il progetto senza che il Comune abbia sollevato obiezioni, «ma potrà essere ostacolato dal voto di un atto in discussione in uno dei prossimi Consigli – puntualizza Sestu - si tratta della richiesta di sdemanializzazione e la vendita di uno reliquato stradale di proprietà del nostro Comune inserito all’interno di quell’area. Evitare che questo bene venga sdemanializzato comporterebbe grandi problemi per la realizzazione di questo progetto di speculazione, che tra l’altro viene installato in un'area che era destinata ad essere zona industriale».

Il voto

In realtà la proposta di sdemanializzazione è già stata discussa nella quarta commissione consiliare è ha ottenuto il parere favorevole dei consiglieri di maggioranza Ivonne Fraternale, Manuela Caria (vice presidente) e Silvia Caria, l’astensione di altri due consiglieri di maggioranza, Rita Vincis (presidente) e Alessia Cadoni e il voto contrario di Sestu. Il sindaco Pietro Morittu vede le cose in maniera diversa: «Premesso che tutti auspichiamo una norma regionale che regolamenti l’uso del territorio, indipendentemente dal voto che scaturirà dal Consiglio comunale, quest’opera verrà comunque realizzata. Ricordo inoltre che negli oltre 40 ettari, in virtù delle misure di compensazione ambientale, sono compresi anche 9 ettari circa che saranno soggetti ad un intervento di mitigazione ambientale, attraverso la realizzazione di un parco agricolo biologico che daranno vitalità ad un luogo sino ad oggi inutilizzato». Ora bisognerà attendere il Consiglio per comprendere, però, se le posizioni contrarie alla speculazione ecologica espresse circa un mese fa rimarranno tali.

