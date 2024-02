«No al monopolio sui tre aeroporti» 

«La Sassari-Alghero? Da quanto ne sentite parlare? Da trent’anni almeno. In campagna elettorale tutti vengono a fare promesse. Io invece porto risultati concreti». Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in comizio nell’ex mercato ortofrutticolo di Alghero è un fiume in piena. È arrivato nel tardo pomeriggio per sostenere la Lega e, indirettamente il candidato alla presidenza della Regione Paolo Truzzu, portando in dote un lungo elenco di opere praticamente al via. «Ci sono i soldi per la Capitaneria di Porto Torres – ha detto – e sono pronti i progetti per collegare Nuoro con la ferrovia. Poi il porto di Cagliari e il rifacimento delle dighe».

Aeroporti

Affrontato anche il nodo della continuità territoriale. «Il mio obiettivo è collegare la Sardegna non per i vacanzieri di Ferragosto, ma per i sardi che a febbraio devono poter entrare e uscire dall’Isola. Io sono per la libertà di mercato – ha aggiunto il Ministro – non sono un comunista o un sovietico, però sicuramente il monopolio non va mai bene e non lo permetteremo nella gestione dei tre aeroporti della Sardegna». Prima di arrivare in Largo San Francesco, accolto da circa 500 persone, Salvini ha fatto tappa a Fertilia, insieme al coordinatore regionale del Carroccio Michele Pais. Qui una breve visita al museo Egea e poi un caffè al bar Sbisà, locale storico della borgata, dal 1952, per due chiacchiere con alcuni esuli istriani e fiumani reduci dalle commemorazioni della Giornata del Ricordo.

Agricoltori

In merito alla protesta dei trattori il Ministro ha espresso grande solidarietà nei confronti degli agricoltori. «Ricordo un San Valentino trascorso con i pastori sardi – ha raccontato – ore e ore di trattative. Finalmente oggi vedono riconosciuto il frutto del loro lavoro e difendere anche gli agricoltori è vitale e sono sicuro che il Governo troverà le risorse necessarie per aiutarli».

Per Matteo Salvini è una questione di salute. «L’Europa è al soldo di pochi potenti – ha attaccato – e nel futuro solo i ricchi potranno mangiare bene. Per gli altri stanno già preparando la carne sintetica, il formaggio finto, la farina di insetti, il pesce surgelato. Chi se lo potrà permettere potrà mangiare i frutti della nostra terra, chi non ha abbastanza quattrini andrà a servirsi dalle multinazionali».

Due parole pure sull’ultimo Festival di Sanremo. «Ma i Tenores di Bitti che hanno portato la bandiera della Sardegna? È stato un bel momento».

Passeggiata a Sassari

Oggi il Ministro Salvini sarà a Sassari per una passeggiata nel centro storico, poi di nuovo ad Alghero per presentare il progetto dell’ultimo lotto della strada statale 291, la “quattro corsie” tra Sassari e Alghero, infine a Porto Torres e, nel pomeriggio a Oristano.

«Io verrò in Sardegna una, due, tre, quattro, cinque volte - ha sottolineato – prima e dopo il voto, per confermare un governo regionale che nei primi cinque anni ha seminato e che dovrà continuare a lavorare tanto».

