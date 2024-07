«No al monopolio degli aeroporti: la Giunta ci ripensi» 

Hanno vissuto gli anni di Tirrenia e della vecchia Alitalia. Quando la concorrenza nei mari sardi non esisteva e le low cost dovevano ancora rivoluzionare il mondo del trasporto aereo. Per raggiungere la Sardegna d’estate c’erano poche alternative alle due compagnie di Stato. Ora gli albergatori hanno paura di un – tragico - ritorno al passato.

«La Regione vuole far addirittura peggio, dando il via libera a un monopolio nel settore aeroportuale. Non può essere messo in mano ai privati il diritto alla mobilità dei sardi, è necessaria una marcia indietro immediata», avverte Giovanni Sanna, imprenditore alla guida di un gruppo (Studiovacanze) che conta 18 strutture alberghiere e 10mila posti letto, con baricentro nella zona di Budoni e tanti satelliti sparsi nel resto dell’Isola, da Alghero a Muravera.

Lo scenario

La sua è una preoccupazione condivisa da tanti altri professionisti dell’accoglienza (in testa c’è Federalberghi Sud Sardegna): se la Regione dovesse partecipare alla holding degli scali sardi insieme a F2i e alla Camera di Commercio di Cagliari, metterebbe il timbro finale sulla privatizzazione della Sogaer e sulla perdita del controllo pubblico sulle tre porte d’accesso dell’Isola.

Eppure la lettera inviata dalla governatrice Alessandra Todde al fondo d’investimento e agli altri ipotetici futuri soci dice chiaramente che la Giunta «manifesta la più ampia disponibilità ad attivare la migliore forma di collaborazione possibile con tutte le società di gestione degli scali aeroportuali della Sardegna». La presidente ha poi spiegato che la Regione punta ad acquisire il 5% delle quote della società unica, e non a caso ha stanziato 42 milioni di euro per l’operazione (somma che corrisponde più o meno al valore di quella quota di azionariato).

Le quote

«Ma con il 5% l’amministrazione regionale non avrebbe nessun potere», prosegue Sanna, «in questo modo svenderebbe il diritto dei sardi a muoversi. Io mi chiedo: se in futuro i nuovi proprietari decidessero di aumentare le tasse aeroportuali, cosa faremmo?». Il monopolio fa così paura che dall’industria delle vacanze arriva una proposta: «Se proprio si dovesse decidere di privatizzare l’aeroporto di Cagliari allora potremmo dar vita a una cordata di imprenditori che rilevi le quote, a patto che la maggioranza sia in mano alla Regione. Perché dobbiamo permettere che arrivino fondi dal Continente o da altri territori a gestire le strutture fondamentali per la Sardegna?».

Tanto più che dell’operazione non si conoscono – almeno ufficialmente – i numeri, i presunti vantaggi, le prospettive, la visione futura. Sarebbe un matrimonio al buio. La Regione, che sugli aeroporti ha investito dal 2010 a oggi oltre 120 milioni, non ha mai visto fino ad ora uno straccio di piano industriale dell’operazione.

La posizione

Quello degli albergatori non è un «no» legato a pregiudizi sui nomi in campo (in questo caso F2i), ma una questione di sopravvivenza delle proprie imprese: «Io sono contrario al monopolio, a prescindere dai protagonisti di questa vicenda», chiarisce Piero Loi, imprenditore a capo del gigante Iti Marina (40 strutture e 15mila posti letto dalla Costa Smeralda al Sarrabus). Strutture a 4 e 5 stelle dove i clienti arrivano sia con la nave che con l’aereo.

«Abbiamo già conosciuto gli anni in cui il trasporto marittimo era in mano a una sola compagnia, e non ci è rimasto un bel ricordo. Ora si vuole riproporre questo schema negli aeroporti? In generale», conclude Loi, «una concentrazione del genere non dà mai risultati positivi, a meno che non ci sia una guida pubblica».

